'Повреждение очень большое и серьезное': Белгород остался без тепла и горячей воды до конца отопительного сезона

В российском Белгороде те дома, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду. В городе есть значительные повреждения из-за "огневого воздействия на объекты энергетики".

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пожаловался, что "повреждение после обстрелов ВСУ очень большое и очень серьезное".

По словам Гладкова, все аварийные бригады находятся на местах и работают. Он утверждает, что в городе сохраняется подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения.

При этом в связи с проведением ремонтных работ в ряде районов отключают свет.

"В связи с этим, как я уже говорил в утреннем сообщении, возможно временное отключение электроэнергии в тех же самых районах. Не только до конца дня, но и завтра, в первой половине дня до 13:00. Хотел попросить вас с пониманием отнестись к этому вопросу. Без этого процесса восстановление подачи электроэнергии невозможно", – написал губернатор.

Пункты обогрева в Белгороде будут работать до утра понедельника.

"В понедельник будем принимать дальнейшие решения исходя из оперативной обстановки и результатов восстановления энергетики. Но, как я уже сказал, к сожалению, восстановить подачу горячей воды к тем домам, которые подключены к централизованному теплоснабжению, пока невозможно", – заявил Гладков.

Как сообщал OBOZ.UA, после ударов Сил обороны в ответ на непрекращающиеся уже почти четыре года российские удары по украинской энергосистеме только в Белгороде сотни многоэтажек остались без тепла и света.

В городе начали открывать пункты обогрева и сливать воду с систем отопления, объявлена эвакуация детей и пенсионеров. Гладков анонсировал, что восстановительные работы растянутся на "длительный период", из-за чего в Белгороде закрыли часть больниц, школ и детсадов.

