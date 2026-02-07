В российском Белгороде заявили о "массированной атаке": в части города – блэкаут. Видео

В российском Белгороде под утро 7 февраля прозвучали мощные взрывы. После этого в половине города пропал свет и вода.

Об этом сообщают росСМИ. Губернатор области Вячеслав Гладков заявляет о ракетном обстреле.

Как сообщается, что без света остались городские базовые станции сотовой связи и оборудование интернет-провайдеров. При этом дозвониться в службы поддержки сложно: линии либо обесточены, либо перегружены из-за большого количества звонков.

По предварительной информации, была атакована городская ТЭЦ "Луч", там сейчас работает губернатор области Вячеслав Гладков. Также сообщается, что обесточен центр города, где из-за того, что не работают светофоры, уже даже случилось ДТП.

Обстрелы Белгорода – что известно

Напомним, по российскому Белгороду 5 февраля был нанесен очередной удар: в городе раздавались сирена и взрывы. Предварительно, серьезные повреждения получили Белгородская тепловая электростанция и подстанция "Фрузенская". Тогда губернатор Вячеслав Гладков цинично заявлял об "атаке по гражданскому городу".

Также недавно Вооруженные силы Украины днем 3 февраля 2026 года нанесли серию ударов по позициям российской противовоздушной обороны в Белгородской области РФ. Атаки произошли на нескольких локациях и были частью подготовительных действий перед поражением энергетической инфраструктуры региона. В отдельных случаях атаки продолжились и в ночное время.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгороде и Белгородском округе вечером 3 февраля прогремели взрывы, после чего произошло масштабное отключение света. Местные власти пожаловались на обстрелы со стороны ВСУ.

