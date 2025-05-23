Россию снова атаковали дроны: взрывы гремели в районе военного аэродрома в Иваново, аэропорты остановили работу. Видео

В стране-агрессоре России с вечера четверга, 22 мая, россияне снова жалуются на атаку БПЛА в нескольких регионах. В сети пишут, что дроны, в частности, атаковали военный аэродром в российском Иваново.

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Там работала ПВО оккупантов, были слышны взрывы. Об этом писали российские пропагандистские каналы.

Также беспилотники были зафиксированы в Московской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой областях. Росавиация сообщила про введение ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово, "Жуковский".

Отметим, что ва аэродроме "Северный" в Иваново (Ивановская область страны-агрессора) действует Центр боевого применения и обучения военно-транспортной авиации РФ. Там дислоцирована 243-я отдельная военно-транспортная авиационная эскадрилья и 81-й военно-транспортный авиационный полк.

Также в сети писали о взрывах и пожаре в городе Елец в Липецкой области РФ. По предварительной информации, БПЛА атаковали ПАО "Энергия" (производитель химических источников тока).

Пропагандисты пишут, что с объекта эвакуированы все сотрудники, однако, по предварительным данным, речь может идти о 4 пострадавших.

Местные жители сообщают, что слышали более 10 взрывов. Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил, что в городе возможно временное ограничение работы мобильного интернета "для повышения эффективности защиты от БПЛА".

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером заявил, что "силами ПВО отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву". На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Позже он написал, что якобы сбито еще девять БПЛА.

Также сразу в нескольких районах Подмосковья местные жители сообщили о взрывах.

Напомним, что 21 мая взрывы также гремели в разных регионах РФ, в частности и в столичном. Под атакой, которая началась вчера около 20:00 часов, не только Москва. О дронах, взрывах, "работе ПВО" сообщали чиновники Орловской, Брянской, Курской, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской и Липецкой областей.

Российское минобороны отчитывалось о почти 400 сбитых дронах за сутки.

Ключевые столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский также останавливали работу, пассажиры застряли в терминалах.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 22 мая на территории Рязанской области РФ прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу.

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