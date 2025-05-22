Вечером 22 мая сразу в нескольких районах Подмосковья местные жители сообщили о взрывах. В свою очередь власти столицы страны-агрессора сообщили об еще одной воздушной атаке Москвы. Московские аэропорты вновь прекратили работу.

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Как рассказывают россияне, взрывы прогремели в подмосковных Раменском и Кубинке. Причем в первом случае взрыв был настолько сильный, что содрогнулась земля во всем поселке.

Парк "Патриот" в Кубинке – известный проект бывшего министра обороны Шойгу, военно-пропагандистское заведение. "Погуляли ах*еть", говорят россияне, которые стали свидетелями взрывов на территории парка.

Также известно о взрывах в "красной зоне" Льгова под Курском (московское направление). Там сообщают о какой-то "новой ракете" ВСУ и убитых военных.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ПВО Подмосковья якобы "уничтожила восемь беспилотников, которые летели на Москву".

Росавиация вновь заявила о временных ограничениях на взлет и посадку в аэропорту "Жуковский".

Таким образом, столица страны-агрессора уже вторые сутки находится под атакой.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в среду, 21 мая противовоздушная оборона Москвы заревела на полную. С тех пор Собянин (или кто там ведет его Telegram-канал) практически каждый час докладывает о группах якобы сбитых украинских беспилотников.

Ключевые столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский с 21 числа большую часть времени не работают. Поэтому пассажиры застряли в терминалах без четкой информации, рейсы – массово отменены, а в небе над Москвой падают обломки.

О взрывах сообщают также из Тульской, Липецкой и Калужской областях, но наибольшая интенсивность атак наблюдается именно в регионе вокруг столицы.

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