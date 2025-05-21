Москву атаковали дроны, россияне застряли в аэропортах: подробности

В среду, 21 мая, небо над Москвой снова напомнило о войне — противовоздушная оборона ревела на полную, сбивая вражеские беспилотники. Три дрона прорвались в воздушное пространство так называемой "сильной державы", и как всегда — последствия мгновенные: ключевые столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский остановили работу. Пассажиры застряли в терминалах без четкой информации, рейсы - массово отменены, а над Москвой летали обломки.

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О ситуации оперативно сообщил мэр Москвы. Сергей Собянин признал, что в направлении столицы летели дроны. По его словам, их якобыудалось уничтожить силам ПВО, а обломки теперь собирают спасатели.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — заявил мэр города.

На фоне тревоги Росавиация включила привычный сценарий "изоляции": воздушное пространство закрыто, полеты приостановлены, никакого официального чрезвычайного положения - но действия, как в случае войны.

"В аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — говорится в сообщении.

Впоследствии появилась размытое уточнение — вылет возможен "по согласованию". То есть, коллапс и хаос продолжается: в залах ожидания — очереди, толпа и куча разъяренных пассажиров, которые не знают, доберутся ли до пункта назначения.

В то время на улицах — свой театр абсурда. Жители Подмосковья выкладывали видео, как над головами пролетают дроны. Один из мужчин обращался к беспилотнику с настоящим припадком и нецензурной бранью.

По состоянию на 17:00 мэр Москвы сообщил об "очередном сбивании" дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 мая на украинскую атаку жаловались в Брянской области РФ. Россияне заявили, что в результате нее уничтожен завод "Стрела" в поселке Суземка, который специализируется на производстве радиолокационного оборудования.

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