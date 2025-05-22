В аэропортах Москвы возник коллапс из-за атаки дронов: задержаны десятки рейсов, россияне возмущены. Видео

В аэропортах Москвы и области – "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" – 22 мая застряли сотни пассажиров. Их рейсы отменили или перенесли из-за атаки неизвестных БПЛА.

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По данным росСМИ, "Домодедово" полностью закрывали на прием и выпуск самолетов. Это подтверждала Росавиация.

Минимум 13 рейсов на вылет задержаны во "Внуково", 11 – в "Домодедово". Кроме того, приземлиться не могли самолеты, которые прибывали в столицу РФ.

"В зоне ожидания много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз", – пожаловался один из вражеских Telegram-каналов.

План "Ковер" впервые оглашался еще в среду, после чего несколько раз этот режим возобновлялся.

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 21 мая небо над Москвой снова напомнило о войне. Мэр города Сергей Собянин признавал, что в направлении столицы летели дроны. Он утверждал, что российская ПВО сбивала украинские беспилотники.

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