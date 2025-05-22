Дроны атаковали рязанский НПЗ: россияне жалуются на наиболее массированную атаку на регион

Днем 22 мая на территории Рязанской области РФ прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу.

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При этом в РФ заявили, что беспилотники беспрерывно летят на Рязань уже больше суток. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Местные жители заявили, что в период с 12 до 13:00 в районе Рязанского НПЗ якобы сбили 5 дронов-камикадзе. По легенде россиян, все БПЛА упали за территорией предприятия.

Также россияне пожаловались, что сейчас происходит наиболее массированная атака на регион. По словам очевидцев, БПЛА летят на Рязанскую область уже больше суток.

"Беспилотники летят на Рязань больше суток – это самая массированная атака на регион с начала СВО. Для их перехвата в небо подняли военный вертолёт", – заявили кремлевские пропагандисты.

В министерстве обороны РФ подтвердили атаку БПЛА в Рязанской области. Террористическое ведомство заявило, что над регионом за сутки сбили 15 беспилотников.

Местные жители также сообщают, что беспилотники летят над Рязанском областью транзитом в сторону Москвы. При этом россияне пожаловались на "неоднократные фиксации БПЛА в направлении Московской области".

Рязанский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Рязань и входит в состав НК "Роснефть". Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ – 17-18 миллионов тонн нефти в год. Основная часть продукции идет на экспорт.

Напомним, украинское военное командование подтвердило поражение одной из ведущих компаний РФ в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Целью атаки БПЛА в ночь на 21 мая стал Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 мая в России пожаловались на атаку БПЛА. В ряде регионов раздавались взрывы, а в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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