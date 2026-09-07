Россия закрывает генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге и высылает всех сотрудников: что происходит

Россия решила закрыть генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге и обязала всех его сотрудников покинуть страну. Консульство должно прекратить работу до 18 сентября, к этой же дате его сотрудники должны выехать из России.

Видео дня

О решении российских властей сообщила BBC со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ. В российском МИД этот шаг объяснили как ответ на закрытие Германией генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине.

В ведомстве заявили, что немецкие власти якобы"в очередной раз спровоцировали новый виток эскалации в двусторонних отношениях". Там также возложили ответственность за последствия этого решения на правительство Германии.

Ответ Москвы

Помимо генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге, Россия приостанавливает работу культурных центров Гете в стране. Им и их сотрудникам отвели меньше времени на прекращение деятельности – до 13 сентября.

Решение Москвы стало ответом на шаги Берлина. Ранее Германия решила прекратить работу "Русского дома" и закрыть консульство РФ в Бонне.

Это решение связали с инцидентом в Германии, когда в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник, начиненный взрывчаткой. В Берлине ответственность за этот случай возложили на Москву.

Сроки закрытия

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге должно прекратить работу до 18 сентября. К этому дню Россию должны покинуть все сотрудники учреждения.

Культурные центры Гете и их сотрудники должны прекратить деятельность и покинуть Россию до 13 сентября.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва закроет культурные центры немецкого Института Гете. В то же время о закрытии одного из немецких консульств он тогда не говорил.

Напомним, накануне Германия официально обвинила страну-агрессора Россию в попытке диверсии "в стратегически важном аэропорту". Речь идет об инциденте в аэропорту Лейпцига, произошедшем месяц назад. В ответ руководство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение и закрыть так называемый "Русский дом" в Берлине.

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст "достойный ответ" на решение Германии, назвав действия Берлина поводом для дальнейшего обострения двусторонних отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии призвали страны ЕС максимально ограничить выдачу туристических виз гражданам России из-за подозрений в российской диверсионной деятельности. Там считают, что свободное передвижение россиян по территории Евросоюза может использоваться для шпионажа и саботажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!