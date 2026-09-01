Германия официально обвинила РФ в нападении на аэропорт Лейпцига: закрывают посольство в Бонне

Во вторник, первого сентября, Германия официально обвинила страну-агрессора Россию в попытке диверсии "в стратегически важном аэропорту". Речь идет об инциденте в аэропорту Лейпцига, произошедшем месяц назад. В ответ руководство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение и закрыть так называемый "Русский дом" в Берлине.

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Соответствующее заявление сделали министр иностранных дел Йоханн Вадефуль и министр внутренних дел Александр Добриндт. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз был и остается солидарным с ФРГ.

Гибридная война РФ

В частности, глава МВД Александр Добриндт заявил, что попытка диверсии в аэропорту Лейпцига – "это часть гибридной войны, которую ведет Россия" против европейских союзников Украины. По его словам, после изучения технологий, использованных при попытке диверсии, а также другой информации, в частности разведывательных данных, правительство Германии убедилось в причастности именно России к указанной диверсии.

"С учетом результатов полицейского расследования, характера правонарушений и данных разведки четко установлена ответственность России за попытку атаки в аэропорту Лейпцига", – буквально сказал он.

В свою очередь глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, стоя рядом с Добриндтом, заявил, что Германия не рассматривает инцидент в аэропорту Лейпцига как изолированный, единичный случай.

"Это вписывается в гораздо более широкую схему российских гибридных операций в Европе", – сказал он.

Реакция на диверсию

Йоханн Вадефуль заявил, что ответом Германии станет закрытие генерального консульства России в Бонне и расторжение соглашения с так называемым "культурным центром" "Русский дом" в Берлине.

"Германия будет защищаться от противников, стремящихся создать нестабильность. Мы не позволим атакам России разделить или запугать нас в нашем социальном единстве", – подчеркнул он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз "был и остается солидарным с Германией".

"Правительство Германии прибегло к сильным мерам. Их послание ясно: гибридные атаки не останутся без четкого ответа. Россия пытается посеять недоверие и страх в наших обществах. Но это не удастся. И мы, Европа будет стоять плечом к плечу с Украиной столько, сколько понадобится", — заявила она.

Глава ЕК добавила, что уже завтра "обсудит эту тему с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте".

В целом, в ответ на диверсию в Лейпциге ЕС намерен ввести дополнительные санкции – они "будут подготовлены и одобрены министрами иностранных дел ЕС в ходе ближайшей встречи", отметила Урсула фон дер Ляйен.

Что предшествовало

В аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа была объявлена тревога из-за обнаружения дрона с детонатором, который лежал рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан". В результате инцидента никто не пострадал, хотя сам самолет получил незначительные повреждения.

Указанный самолёт Ан-124 перевозил военные боеприпасы. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт практически сразу назвал инцидент "новым уровнем угрозы" и "сценарием гибридного теракта".

Позже стало известно, что, вопреки первоначальным сообщениям, беспилотник не просто нашли неподалеку — он врезался в крыло самолета. При этом взрывчатка, которую нес дрон, по неизвестным причинам не взорвалась.

Также на месте происшествия был обнаружен еще один, уже третий беспилотник, и следы военного взрывчатого вещества. Помимо самого БПЛА, следователи зафиксировали следы гексогена – взрывчатого вещества военного назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка считает, что найденные в аэропорту Лейпцига беспилотники имеют характерные признаки устройств, которые использует российское ГРУ. Взрывчатка не сработала, поскольку механизм ее активации был отключён.

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