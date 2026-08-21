В Германии могут закрыть "Русский дом" после инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига: что известно

В Германии после инцидента с дроном возле аэропорта Лейпцига вновь обсуждают возможные санкции против "Русского дома" в Берлине. В федеральном правительстве уже рассматривают возможность расторжения соглашения, регулирующего работу российского культурно-информационного центра.

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Однако немецкое правительство пока не готово публично назвать Москву заказчиком запланированной атаки на аэропорт Лейпцига. В то же время, как пишет Spiegel, всё больше признаков указывает на возможную причастность России.

На этом фоне в правительстве Германии обсуждают потенциальные санкции. Впервые они могут непосредственно коснуться "Русского дома" на Фридрихштрассе в Берлине. По данным журналистов, расторжение соглашения, определяющего правовые основы работы центра, больше не считается неприемлемым сценарием.

Что известно о "Русском доме"

"Русский дом" позиционируется Москвой как культурный центр. Его оператором является российское государственное агентство "Россотрудничество". После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в июле 2022 года, Европейский Союз включил агентство в санкционный список и заморозил его активы.

В то же время санкционные ограничения не запрещают подсанкционным учреждениям владеть своими зданиями и тратить на это средства.

По данным Spiegel, немецкие силовые структуры также подозревают, что "Русский дом" может использоваться для шпионской деятельности. Требования применить санкции против центра звучат уже давно. В частности, с такими призывами выступали депутат ХДС Родерих Кизеветтер, ведущий кандидат СДПГ в Берлине Штеффен Крах и эксперт партии "Зеленые" по вопросам внутренней политики Константин фон Ноц.

У Германии есть возможность расторгнуть соглашение

Деятельность "Русского дома" регулируется двумя немецко-российскими соглашениями. Первое касается использования земельного участка на Фридрихштрассе. Оно было заключено 5 мая 2013 года, а срок его действия составляет 99 лет.

Другое соглашение было подписано 4 февраля 2011 года. Оно регулирует деятельность культурных и информационных центров и предусматривает возможность одностороннего расторжения каждые пять лет.

Ближайший срок для принятия такого решения истекает вскоре. Немецкое правительство может расторгнуть соглашение с вступлением в силу с 7 июня 2027 года.

Ранее Берлин воздерживался от такого шага. Причина заключается в том, что соглашение также регулирует работу немецких культурных учреждений в России. В случае его расторжения Москва, вероятно, в ответ закроет немецкие культурные центры в РФ, в частности Goethe-Institut в Москве и Санкт-Петербурге.

В немецком посольстве в России ранее предупреждали о возможных последствиях такого решения.

В то же время сейчас позиция правительства, похоже, меняется.

В Берлине ждут доказательств

В Министерстве иностранных дел Германии на запрос Spiegel заявили, что правительство "комплексно и непрерывно" проверяет правовые основания деятельности "Русского дома" с учетом действий Москвы против немецких культурных организаций и усиления российской гибридной активности.

"Это также касается соглашения", — отметили в ведомстве, отвечая на вопрос о возможности его расторжения.

В то же время федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт подчеркнул, что Берлин сначала должен получить доказательства причастности России к инцидентам.

По его словам, задача властей заключается не в том, чтобы выдвигать подозрения, а в том, чтобы сначала установить факты и получить доказательства, после чего определить возможные последствия.

Как отмечает Spiegel, уже на следующей неделе правительство Германии может сделать первый шаг к принятию решения. Кабинет министров проведет двухдневное совещание в замке Нойхарденберг. Ожидается, что к обсуждению вопроса могут присоединиться канцлер Фридрих Мерц, министр обороны Борис Писториус и глава МИД Йоханн Вадефуль.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сенате США представили обновленную версию двухпартийного законопроекта о новых санкциях против России, который много лет продвигал Грэм. Документ "Грэма-Блюменталя" смягчает отдельные положения, касающиеся пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей, однако сохраняет жесткое давление на российскую экономику, финансовую систему и "теневой флот".

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