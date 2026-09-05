В Германии призвали свести к минимуму выдачу виз россиянам: причина

В Германии призвали страны ЕС максимально ограничить выдачу туристических виз гражданам России из-за подозрений в диверсионной деятельности со стороны РФ. Там считают, что свободное передвижение россиян по территории Евросоюза может использоваться для шпионажа и саботажа.

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Об этом сообщает The Guardian. Также в Берлине подчеркнули, что чрезмерное количество туристических виз противоречит политике ЕС по изоляции России.

Германия призывает ЕС усилить визовый контроль

Так, правоохранительные органы Германии расследуют дело гражданина Беларуси, имеющего также российское гражданство. Его подозревают в подготовке атаки на аэропорт Лейпцига с применением беспилотников и взрывчатки.

По данным следствия, мужчина попал в Шенгенскую зону по туристической визе, выданной консульством Италии в Минске. В то же время немецкие источники предполагают, что он не планировал путешествовать по территории Италии.

В министерстве иностранных дел Германии считают, что страны ЕС выдают гражданам России слишком много туристических виз. В Берлине опасаются, что значительное количество таких разрешений затрудняет контроль за людьми, въезжающими в Евросоюз, и может противоречить санкционной политике в отношении России.

По данным Euractiv, в 2025 году больше всего шенгенских виз россиянам выдала Италия. Вместе с Францией и Испанией на эти три страны пришлось около 75% всех российских заявок на получение виз.

Италия также стала лидером ЕС по количеству виз, выданных гражданам Беларуси. По данным Еврокомиссии, в 2021 году страна оформила для белорусов 2968 виз, тогда как в прошлом году этот показатель вырос до 50 709.

В то же время Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Чехия фактически свели выдачу виз гражданам России к минимуму, введя дополнительные национальные ограничения.

По словам эксперта Итальянского института международных политических исследований Элеоноры Тафуро Амброзетти, государства, расположенные ближе к России или имеющие крупную русскоязычную общину, ужесточают визовые ограничения, в частности для студентов.

За полное прекращение выдачи туристических виз россиянам на уровне ЕС выступил немецкий депутат Родерих Кизеветтер. Он считает, что свободное передвижение граждан РФ по территории Евросоюза создает серьезные риски для безопасности и может использоваться российскими спецслужбами для шпионажа и диверсий.

Спецслужбы РФ меняют тактику

В то же время критики ограничений отмечают, что сокращение выдачи виз всем гражданам России вряд ли существенно повлияет на диверсионную деятельность Москвы. По их оценкам, российские спецслужбы все чаще привлекают к таким операциям не штатных агентов, а завербованных дистанционно исполнителей, которых находят, в частности, через Telegram и расплачиваются с ними криптовалютой.

Такой подход позволяет российским разведчикам координировать операции, находясь за пределами Европы. В ряде недавних дел в Германии и Литве подозреваемыми были граждане Украины и стран Балтии, а не России.

Напомним, накануне Германия официально обвинила страну-агрессора Россию в попытке диверсии "в стратегически важном аэропорту". Речь идет об инциденте в аэропорту Лейпцига, произошедшем месяц назад. В ответ руководство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение и закрыть так называемый "Россиский дом" в Берлине.

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст "достойный ответ" на решение Германии, назвав действия Берлина поводом для дальнейшего обострения двусторонних отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также призвал ЕС ужесточить ограничения в отношении российских дипломатов и граждан РФ из-за новой волны гибридных атак в Европе. Политик убежден, что страна-агрессор пытается дестабилизировать Евросоюз изнутри и использует для этого, в частности, возможности свободного передвижения.

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