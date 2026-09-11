"Россия открыта для переговоров": Песков о "готовности" к диалогу с США и Украиной и "неизменных" требованиях Москвы

В Кремле заявили о якобы готовности России возобновить трехсторонние переговоры с Украиной при участии США. В то же время Москва не отказывается от своих прежних требованийи заявляет, что для урегулирования войны необходимо устранить так называемые "первопричины" российского вторжения.

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Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандистские СМИ. По его словам, Москва рассчитывает, что трехсторонняя встреча с участием России, Украины и США может состояться "в ближайшей перспективе".

В Кремле заявили об "открытости" к переговорам с Украиной и США

Песков заявил, что Россия якобы сохраняет открытость к переговорам и ожидает их продолжения в формате с участием трех сторон.

"Мы сохраняем свою открытость к переговорам. Мы надеемся, что, как и договаривались с американскими переговорщиками, уже в ближайшей перспективе нам удастся снова собраться втроем и продолжить диалог", –сказал пресс-секретарь Кремля.

В то же время он отметил, что результативность такой потенциальной встречи предсказать сложно. Песков объяснил это тем, что положение Украины на фронте якобы с каждым днем ухудшается.

Москва не меняет своих требований

Несмотря на заявления о готовности к переговорам, Песков подчеркнул, что требования Кремля остаются неизменными. Он повторил российскую мантру о необходимости устранить так называемые "первопричины" войны.

"Наши условия хорошо известны, хорошо известны первопричины специальной военной операции", — сказал Песков, используя российское определение войны против Украины.

По его словам, эти "первопричины должны быть устранены". В то же время представитель Кремля заявил, что непосредственно для проведения переговоров Москва якобы не выдвигает никаких дополнительных условий.

"Для самих переговоров никто не выдвигает условий. Мы сохраняем нашу открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как говорили с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться снова втроем и продолжить диалог", – сказал Песков.

Напомним, что визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев активизировал возобновление переговорного процесса. Ожидается, что трехсторонняя встреча с участием США, Украины и России может состояться уже осенью.

Что предшествовало

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые посетили Украину. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии.

Американские представители привезли в Украину обновленные мирные предложения, однако новых идей у них было немного. А их визит не привел к преодолению ключевых разногласий между Киевом и Москвой, в частности по вопросу территорий, которые остались.

Несмотря на это, спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили результаты поездок американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По заявлению Кремля, итоги этих визитов оба лидера оценили положительно.

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на вторую половину сентября. Известно, что главы государств также могут провести телефонный разговор на фоне активизации мирного процесса.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон работает над возможностью возобновления переговоров между Украиной и Россией. По его словам, в ближайшие недели может быть разработана "дорожная карта", которая поможет определить дальнейшие шаги для возобновления переговорного процесса. В то же время он признал, что значительного прогресса в преодолении разногласий между Киевом и Москвой пока достичь не удалось

В то же время спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что Вашингтон ожидает скорого объявления о трехсторонних переговорах с участием США, Украины и России. По его словам, американская делегация во время визита в Киев 6 сентября обсудила с Владимиром Зеленским возможность проведения переговоров в таком формате и передала украинской стороне идеи, которые ранее обсуждались в Москве.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, США изучают возможность принятия мер по деэскалации войны между Украиной и Россией в течение зимы. По его словам, Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время визитов в Москву и Киев привезли несколько новых идей, в частности касающихся энергетики и поставок зерна.

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