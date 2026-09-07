"Был достигнут существенный прогресс": Виткофф похвалил себя и Кушнера за поездку в Москву и Киев

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" по итогам поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

Видео дня

Об этом Виткофф написал в социальной сети X. Он отметил, что американские переговорщики по поручению президента Дональда Трампа встретились с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предложения каждой из сторон.

Американская делегация встретилась с Путиным и Зеленским

Виткофф сообщил, что в состав американской делегации, помимо него и Джареда Кушнера, вошли представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США.

Во время визита в Москву они встретились с российским диктатором Владимиром Путиным, а в Киеве провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Виткоффа, целью поездки было содействие дальнейшему диалогу с целью прекращения российско-украинской войны. Он также отметил, что перед визитом стороны договорились о трехдневном режиме прекращения огня, который должен был создать условия для проведения переговоров.

В Киеве к переговорам присоединились представители Европы

Виткофф также рассказал, что во время встреч в Киеве к делегациям присоединились советники по вопросам национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

По его словам, представители этих стран присоединились к обсуждению дальнейшего хода переговорного процесса. Таким образом, встреча в Киеве проходила не только с участием американской и украинской сторон, но и в присутствии представителей ключевых европейских партнеров Украины.

"Был достигнут существенный прогресс, в частности в продвижении вперед в планировании следующих трехсторонних переговоров", — заявил Виткофф.

В то же время спецпредставитель Трампа не раскрыл деталей договоренностей или, возможно, конкретных уступок, которых удалось добиться в ходе встреч в Москве и Киеве.

Трамп хочет прекратить боевые действия

Виткофф подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжает работать над прекращением боевых действий и достижением долгосрочного мира.

"Президент Трамп настойчиво работает над тем, чтобы остановить убийства и добиться прочного и долгосрочного мира", — написал он.

Заявление Виткоффа прозвучало после его переговоров с Путиным в Москве и встречи с Зеленским в Киеве.

Напомним, что американские представители привезли в Украину обновленные мирные предложения, однако новых идей в них было немного. А их визит не привел к преодолению ключевых разногласий между Киевом и Москвой, в частности касающихся территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 сентября в Киеве специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской переговорной командой. Во время визита для американских гостей организовали небольшую экскурсию по Софийскому собору, против которой выступала российская сторона. После экскурсии украинская и американская делегации приступили к переговорам. Беседа длилась несколько часов и проходила в несколько этапов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!