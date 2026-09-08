"Есть идеи по поводу энергообъектов и зерновых поставок": Зеленский получил от посланников Трампа месседж о "готовности Путина к переговорам"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что США изучают, могут ли Украина и Россия принять меры по деэскалации войны в течение зимы. По его словам, американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву и Киев прежде всего для того, чтобы разблокировать дипломатический процесс, но также привезли "несколько новых идей".

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Они касаются объектов энергетики, поставок зерна, а также нефти и газа. Об этом Зеленский сказал в интервью Axios.

Деэскалация в преддверии зимы

Он отказался раскрывать все подробности переговоров со США, но отметил, что часть обсуждений касалась возможных шагов по деэскалации со стороны России и Украины в преддверии зимы и в ее течение.

"Есть идеи относительно энергетических объектов, поставок зерна, объектов электроэнергетики, а также экспорта нефти и газа. У нас с Россией разные интересы", – отметил глава государства.

На вопрос, предусматривает ли новый подход США как возобновление переговоров, так и попытки достичь договоренностей, которые позволили бы Украине и России пережить зиму без серьезной эскалации, Зеленский ответил, что такое толкование "очень близко к реальности этих разговоров".

Он назвал первоочередной целью возобновление переговоров, а второй – попытку сделать предстоящую зиму отличной от предыдущих, когда российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к обострению войны. По словам президента, цель будет заключаться в том, чтобы найти меры до или во время зимы, "которые могут приблизить стороны к миру".

В то же время американские чиновники заявляют, что не знают, удастся ли учесть интересы как России, так и Украины до наступления зимы. Бесчисленные предыдущие попытки добиться перемирия или приостановки ударов по энергетическим объектам потерпели неудачу.

Готова ли Россия к переговорам?

Президент Украины отметил, что диктатор Владимир Путин рассчитывает на еще одну суровую зиму, чтобы ослабить нашу страну. Даже если глава РФ не хочет деэскалации, администрация Трампа может оказать на него давление, чтобы он пошел на это, сказал он.

Зеленский сообщил, что, согласно данным, полученным им от американских посланников, "россияне готовы к переговорам". Однако он по-прежнему настроен скептически, поскольку действия России на поле боя и недавняя эскалация атак не свидетельствуют о готовности к компромиссу.

Тем не менее глава государства отметил, что после визита американских посланников, по его мнению, Путин "готов обсудить" идеи по продвижению переговоров.

Мы также писали о том, что Украина, по словам Зеленского, хочет использовать сентябрь и октябрь для возобновления дипломатического процесса. Он предложил Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, которая состоится в конце этого месяца, в качестве возможного места проведения дальнейших переговоров между США и Украиной.

Также существует возможность проведения очередного раунда трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, хотя решение по этому поводу еще не принято.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, война, вероятно, продлится и зимой, поэтому Украина рассчитывает на дополнительный пакет поддержки от США, который будет включать помощь в сфере ПВО и энергетики, в частности речь идет о сжиженном природном газе.

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