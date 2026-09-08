Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили результаты поездок американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По заявлению Кремля, итоги этих визитов оба лидера оценили положительно, а также договорились оставаться на связи и при необходимости проводить новые телефонные переговоры.

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Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова. По его словам, во время разговора Путин изложил Трампу российское видение ситуации на фронте и достижение заявленных Кремлем целей войны против Украины, тогда как Трамп подчеркнул необходимость завершения войны.

Трамп хочет добиться прорыва во время своего президентства

По словам Ушакова, Трамп заинтересован в том, чтобы прорыв в урегулировании войны против Украины удалось достичь именно в течение его президентского срока.

Американский президент, как утверждает российская сторона, в ходе беседы подчеркивал необходимость завершения конфликта. По мнению Трампа, это могло бы открыть перспективы для масштабного восстановления отношений между США и Россией.

Путин, со своей стороны, якобы поддержал стремление Трампа к построению конструктивного партнерства между Вашингтоном и Москвой.

Отдельно российский диктатор рассказал Трампу о своем видении продвижения российских войск на поле боя и достижения заявленных Кремлём целей войны так называемой "СВО".

Путин заявил об отсутствии планов в отношении Европы

Еще одной темой телефонного разговора стала ситуация с безопасностью в Европе. По словам Ушакова, Путин подчеркнул Трампу, что Россия якобы "даже в мыслях" не имеет враждебных планов в отношении европейских стран.

Это циничное заявление российского диктатора прозвучало на фоне полномасштабной войны против Украины и постоянных опасений европейских государств относительно дальнейших намерений Кремля. Москва неоднократно отрицала планы нападения на страны НАТО, при этом проводя гибридные операции на территории стран ЕС и нарушая воздушное пространство этих стран беспилотниками и ракетами.

В ходе беседы Трамп и Путин также договорились оставаться на связи и звонить друг другу при необходимости.

Таким образом, после визитов Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев контакты между американской и российской сторонами продолжатся.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о "существенном прогрессе" после поездок американской делегации в Москву и Киев. По его словам, одним из результатов переговоров стало продвижение в вопросе организации следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор между Путиным и Трампом после визитов американских переговорщиков в Москву и Киев. Он отметил, что Москва не исключает сценария возвращения к трехстороннему формату переговоров с участием России, Украины и США.

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