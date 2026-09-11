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"Самая красивая женщина мира" Энн Хэтэуэй на последних сроках беременности обнажила живот на красной дорожке. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
3,9 т.
Энн Хэтэуэй продемонстрировала беременные формы на красной дорожке
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Голливудская звезда Энн Хэтэуэй, которую журнал People назвал "самой красивой женщиной мира", поразила публику стильным образом на последних сроках беременности. Актриса появилась на вечеринке по случаю открытия магазина Moncler в полностью джинсовом наряде, обнажив свой округлый животик.

Знаменитость одела оверсайз рубашку из денима, а чтобы она выглядела более оригинально, подвернула рукава и оставила расстегнутыми несколько пуговиц внизу. Верх Хэтэуэй комбинировала с джинсами свободного кроя в тон, пишет People.

Энн Хетевей показала животик на последних сроках беременности

Нотку гламура в свой наряд в более повседневном стиле "самая красивая женщина мира" добавила благодаря аксессуарам. Она выбрала несколько золотых колец, элегантные наручные часы и клатч с акцентной ручкой. Образ актриса завершила удобными черными сандалиями.

Актриса одела стильный наряд

Этим выходом на красную дорожку Энн Хэтэуэй в очередной раз продемонстрировала, что беременность совершенно не мешает ей оставаться "иконой стиля". Вскоре после объявления о предстоящем пополнении в семье звезда появилась перед публикой в эффектном красном комбинезоне с длинными рукавами и штанами-гаремами, который прекрасно подчеркнул ее округлый животик.

Энн Хэтэуэй неоднократно поражала поклонников эффектными образами во время беременности

Позже актриса продемонстрировала свои беременные формы в более эпатажном луке, в котором сочетала джинсы и фактурный топ-халтер голубого цвета. Что интересно, многие пользователи сети были в восторге от эффектного выхода Энн Хэтэуэй в свет, однако нашлись и те, кто начал распространять слухи, будто звезда носит "искусственный живот". Знаменитость ответила на такие упреки в ролике, где показала процесс создания образа, лаконичной фразой: "Накладные волосы, настоящий живот".

Звезда не скрывает округлый животик

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Энн Хэтэуэй появилась на публике в платье от украинского бренда стоимостью почти 45 тысяч гривен.

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