"Самая красивая женщина мира" Энн Хэтэуэй на последних сроках беременности обнажила живот на красной дорожке. Фото

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй, которую журнал People назвал "самой красивой женщиной мира", поразила публику стильным образом на последних сроках беременности. Актриса появилась на вечеринке по случаю открытия магазина Moncler в полностью джинсовом наряде, обнажив свой округлый животик.

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Знаменитость одела оверсайз рубашку из денима, а чтобы она выглядела более оригинально, подвернула рукава и оставила расстегнутыми несколько пуговиц внизу. Верх Хэтэуэй комбинировала с джинсами свободного кроя в тон, пишет People.

Нотку гламура в свой наряд в более повседневном стиле "самая красивая женщина мира" добавила благодаря аксессуарам. Она выбрала несколько золотых колец, элегантные наручные часы и клатч с акцентной ручкой. Образ актриса завершила удобными черными сандалиями.

Этим выходом на красную дорожку Энн Хэтэуэй в очередной раз продемонстрировала, что беременность совершенно не мешает ей оставаться "иконой стиля". Вскоре после объявления о предстоящем пополнении в семье звезда появилась перед публикой в эффектном красном комбинезоне с длинными рукавами и штанами-гаремами, который прекрасно подчеркнул ее округлый животик.

Позже актриса продемонстрировала свои беременные формы в более эпатажном луке, в котором сочетала джинсы и фактурный топ-халтер голубого цвета. Что интересно, многие пользователи сети были в восторге от эффектного выхода Энн Хэтэуэй в свет, однако нашлись и те, кто начал распространять слухи, будто звезда носит "искусственный живот". Знаменитость ответила на такие упреки в ролике, где показала процесс создания образа, лаконичной фразой: "Накладные волосы, настоящий живот".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Энн Хэтэуэй появилась на публике в платье от украинского бренда стоимостью почти 45 тысяч гривен.

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