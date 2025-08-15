Путин уже вылетел на Аляску: в Кремле спрогнозировали, сколько продлится встреча с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин отправился на встречу с американским президентом Дональдом Трампом отдельно от российской переговорной делегации – она вылетела в Аляску вчера, а главарь Кремля летит сегодня. Его борт Ту-214ПУ (самолет специального летного отряда "Россия") уже вылетел и сейчас находится в воздухе.

Согласно данным сервиса Flightradar, Путин прибудет в Анкоридж на Аляске в 20:38 по киевскому времени. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, во время полета Путин "работает над тезисами" для переговоров с Трампом.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске будет длиться не менее 6-7 часов. По прогнозу Пескова, это общее время саммита, в которое входит и беседа тет-а-тет, и переговоры в составе делегаций.

Последние, возможно, пройдут в формате рабочего ланча, предположил Песков. Он также считает, что после обеих встреч будет пауза, во время которой российская и американская переговорные команды будут отдельно обсуждать ход переговоров. Только после этого возможна совместная пресс-конференция.

"В целом можно представить, что минимум часов 6-7 на это уйдет", – спрогнозировал представитель Кремля.

Переговоры в Анкоридже

Сегодня, 15 августа, Дональд Трамп проведет встречу с Путиным, на которой должны обсудить дипломатическое завершение войны РФ против Украины. Киев и его партнеры настаивают на прекращении огня для начала мирных переговоров, тогда как Путин цинично требует "передачи" Москве украинских территорий как условие для перемирия.

Известно, что саммит в Анкоридже на Аляске стартует примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву). Встреча Путина и Трампа начнется с беседы тет-а-тет (с участием переводчиков), затем состоятся переговоры в составе делегаций и продолжатся за рабочим завтраком – мы следим за событиями саммита на Аляске.

Официально в США заявляют, что американский лидер"намерен использовать все возможные варианты, чтобы попытаться мирно завершить войну". Сам Трамп в интервью выразил уверенность, что Путин "заключит сделку", а после этого американец ожидает следующих переговоров, в том числе с участием Владимира Зеленского.

Позиция Украины и ЕС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с лидерами Европы, Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой были согласованы общие позиции перед саммитом на Аляске.

По итогам этих переговоров Зеленский заявил, что о признании оккупированных Россией территорий речь не идет. Также президент Франции Эммануэль Макрон рассказал: президент США пообещал не обсуждать территориальные вопросы во время встречи с Путиным.

