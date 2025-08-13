Трамп проводит видеоконференцию с Зеленским и европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает активную работу на дипломатическом уровне с представителями разных стран и организаций. Днем 13 августа глава государства проводит видеоконференцию с президентом США Дональдом Трампом, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами.

По данным СМИ, онлайн-встреча началась в 16:00 по Киеву. Примерно в 17:00 ожидаются заявления Зеленского для прессы, сообщили OBOZ.UA в Офисе президента Украины.

Трамп перед видеоконференцией написал в своей соцсети Truth Social:

"Вскоре буду разговаривать с европейскими лидерами. Это замечательные люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена".

Офис президента Польши в свою очередь сообщил, что Кароль Навроцкий представляет Варшаву во время телеконференции.

Переговоры перед саммитом с Путиным

Украинский президент и лидеры Европы поговорили с президентом США Трампом на виртуальной встрече перед его саммитом с диктатором России Владимиром Путиным. Во время видеоконференции европейцы в очередной раз попытались донести до главы Белого дома недопустимость "торговли" украинскими территориями ради прекращения огня. Также представители ЕС предупредили, что российская агрессия имеет широкие последствия для европейской и международной безопасности.

Накануне лидеры стран Европейского Союза уже выступали с заявлением в поддержку Украины. В ходе виртуальной встречи с президентом Трампом европейские политики в очередной акцентировали внимание на необходимости достижения справедливого и прочного мира и безопасности для Украины.

Что предшествовало

После того, как Трамп анонсировал свою встречу с Путиным на Аляске и заявил, что речь будет идти о территориальных вопросах, представители европейских стран предупредили, что об Украине не может идти речь без представителей Украины.

Кроме того, в ЕС заявили, что справедливый и прочный мир, обеспечивающий стабильность и безопасность, должен уважать международное право, включая принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и того, что международные границы не могут быть изменены силой.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать, что мир должен быть достойный и справедливый.

