Путин сталкивается с растущим давлением из-за войны против Украины: в Bloomberg указали на основные признаки

Глава Кремля Владимир Путин сталкивается с растущим давлением из-за войны, которую он начал и ведет в Украине. Причем растет как военное, так и экономическое, и политическое давление, которое в сегодняшних реалиях гораздо сложнее сдерживать, чем в первые годы полномасштабного вторжения.

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Обещание украинского президента перенести войну на территорию страны-агрессора воплотилось в жизнь. Сегодня рост недовольства Путиным в обществе обусловлен тем, что война в Украине "больше не ограничивается линией фронта", считают в издании Bloomberg.

Украинские санкции с долгосрочным эффектом

Украинский лидер неоднократно говорил о так называемых "дальнобойных санкциях" против российской экономики. И эти санкции действуют. Военные Украины уже почти каждый день с помощью беспилотников и ракет "проникают глубоко в тыл России, нарушая переработку нефти и поставки топлива", отмечает издание.

В этом году Украина не только значительно увеличила дальность и интенсивность таких "дальнобойных санкций", но и наглядно продемонстрировала, что может применять их как непосредственно против Москвы, так и гораздо дальше от линии фронта. В Bloomberg подсчитали официальные заявления российских региональных правительств и утверждают, что более половины регионов России, на "которые приходится более 70% населения страны", объявляли в 2026 году воздушную тревогу по крайней мере один раз.

Более того, даже российские военные командиры начали признавать, что "защита от украинских атак становится все сложнее".

Топливный кризис

В отличие от российских захватчиков, которые довольно хаотично наносят удары по гражданской застройке украинских городов, "Украина выбрала тактику сосредоточения ударов на отдельных объектах" российской экономики, чтобы "нанести максимальный ущерб и предотвратить ее быстрое восстановление", отмечают в Bloomberg. Речь идет об энергетическом секторе, а именно – о нефтепереработке в РФ.

Издание приводит данные парижского Международного энергетического агентства, согласно которым объем переработки сырой нефти на российских НПЗ в июне снизился до 3,8 миллиона баррелей в сутки с 5,4 миллиона в том же месяце 2025 года. Сейчас по всей стране "наблюдается дефицит топлива", а нормирование и перебои с поставками в большинстве регионов России приводят к стремительному росту цен на бензин.

Признаков облегчения нет

В этом году российская экономика почти полностью остановилась, признает издание. Хотя военное производство в РФ по-прежнему расширяется, большинство гражданских отраслей промышленности сокращают производство и инвестиции.

"Пока Путин продолжает войну, признаков облегчения почти нет. Крупные государственные расходы на военные нужды вынуждают центробанк России компенсировать инфляционное давление высокими процентными ставками",– считают в Bloomberg.

Несмотря на депрессивное состояние экономики, заработная плата, а вместе с ней и потребительский спрос, продолжают расти. В то же время переброска ресурсов в оборонный сектор усугубляет острую нехватку рабочей силы, оставляя мало возможностей для смягчения финансовой политики.

Духа Анкориджа больше нет

После того как американский президент Дональд Трамп встретился с Путиным в Анкоридже в августе 2025 года, Кремль надеялся, что американский лидер побудит Владимира Зеленского "пойти на значительные уступки России" в мирном соглашении. Этого так и не произошло. А сегодня даже "главные помощники Путина по вопросам внешней политики начали признавать", что соглашение с Украиной в "духе Анкориджа", мягко говоря, "маловероятно".

Россия продолжает утверждать, что её войска якобы добиваются успехов на востоке Украины. Украинские военные и независимые обозреватели это опровергают.

"Из-за затягивания войны экономические, военные и политические издержки продолжают расти, что делает Путина всё более уязвимым", – отмечают в Bloomberg.

Популярность диктатора падает

Как сообщал OBOZ.UA, уровень доверия к лидеру Кремля и рейтинг одобрения его деятельности за неделю с 29 июня по 5 июля снова упали. Предварительно причиной назван дефицит топлива и рост цен на него.

"Это изменение отражает растущее разочарование россиян влиянием на повседневную жизнь украинских атак беспилотников и ракет, а также перебоями, вызванными ограничениями мобильного интернета и частыми отключениями по соображениям безопасности", – комментируют в Bloomberg официальные данные ВЦИОМ.

Кроме того, у россиян вызывает беспокойство вопрос, издаст ли глава Кремля приказ о всеобщей мобилизации.

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