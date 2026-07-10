Вторая неделя подряд: рейтинг Путина снова упал

Уровень доверия к главе Кремля Владимиру Путину и рейтинг одобрения его деятельности на неделе с 29 июня по 5 июля снова упали. Предположительно, причиной может стать дефицит топлива и рост цен на него.

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Об этом свидетельствуют данные свежего опроса ВЦИОМ. Информацию приводит российское оппозиционное издание "Медуза".

Что известно

Согласно приведенным данным, показатель одобрения деятельности Путина составил 66,0% против 66,9% неделей ранее. Показатели падают уже вторую неделю подряд.

Уровень доверия снижается также вторую неделю подряд – до 72,3% с 73,3% неделей ранее (за неделю до этого он составлял 76,7%).

В то же время в ВЦИОМ указали, что опрос проводился комбинированным методом. Таким образом, в начале мая там стали проводить не только телефонные опросы, но и поквартирные, то есть опрашивать людей лично.

В свою очередь, оппозиционное издание "Агентство" отмечает, что событием этой недели для большинства россиян, по данным прокремлевского Фонда общественного мнения, стал дефицит бензина и рост цен на топливо.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин обдумывает массовую мобилизацию, стремясь перехватить инициативу на поле боя в Украине. В то же время предполагается, что массовая мобилизация стала бы огромным риском для главы Кремля, поскольку любая попытка привлечь большое количество россиян потенциально может дестабилизировать внутреннюю ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA, у россиян первоочередную обеспокоенность вызывает вопрос, издаст ли глава Кремля приказ о всеобщей мобилизации. По данным Центра стратегических и международных исследований CSIS, согласно которым в первом полугодии 2026 года уровень потерь среди российских захватчиков составляет 8 к 1.

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