"Мы в беде!" Путина из-за войны в Украине начали ругать даже люди из его окружения – The Hill

Лидер Кремля Владимир Путин стал подвергаться в России пока что редкой, но публичной критике, что до недавнего времени считалось невозможным. Критика касается прежде всего экономико-политических последствий войны, которую развязал российский диктатор против Украины. Проявление такой критики в публичном пространстве, мягко говоря, необычное явление, учитывая, что Путин уничтожил и криминализировал все виды политической оппозиции.

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Дело в том, что Россия именно сейчас "достигла критической точки в ситуации, которая назревала с момента начала полномасштабного вторжения в Украину", считает издание The Hill. Издание цитирует критику, которая уже публично звучит в окружении кремлевского диктатора.

Это кризис

"Это кризис. Сейчас мы наблюдаем необычайное появление уже публичных признаний того, что мы в беде", – сказал Владимир Милов, российский экономист в изгнании, который в 2002 году занимал должность заместителя министра энергетики.

Милов подчеркнул, что публичная критика Путина – это "новое явление", и хотя в целом оно "по-прежнему умеренное", "это уже не табу".

В качестве иллюстрации "нового явления" приводится цитата Германа Грефа, главы крупнейшего российского банка "Сбербанк". Это один из самых известных представителей российской элиты из ближайшего окружения Путина, отмечает издание.

"Я не думаю, что есть хотя бы один человек, которого беспокоило бы что-то другое, кроме быстрого, немедленного прекращения военных действий. Это очевидно", – якобы заявил Греф в эфире российского государственного телеканала, комментируя крайне негативные экономические тенденции в России.

Путин дезинформирован

В The Hill считают, что среди россиян "первоочередную обеспокоенность вызывает вопрос, издаст ли Путин приказ о всеобщей мобилизации". Издание приводит данные Центра стратегических и международных исследований CSIS, согласно которым в первом полугодии 2026 года соотношение потерь среди российских захватчиков составляет 8 к 1.

Учитывая, что Россия ежемесячно теряет больше солдат, чем набирает, и что за время всего полномасштабного вторжения в Украину было убито как минимум 450 тысяч оккупантов, а 1,4 миллиона – ранено, "эти данные поражают".

"Но ведь очевидно, что российские войска зашли в тупик, и непонятно, не хочет ли сам Путин знать это, или же он дезинформирован относительно реальной обстановки на поле боя", – отмечает The Hill.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня украинский президент Владимир Зеленский в своем духе отреагировал на очередной российский фейк о якобы захвате Константиновки. Он заявил, что готов встретиться с кремлевским лидером в этом городе.

"Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну", – заявил он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины о возможной встрече в Константиновке.

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