'Очередная попытка поиграть с жизнью людей': Зеленский резко отреагировал на 'пасхальное перемирие' Путина

ПрезидентВладимир Зеленский отреагировал на "пасхальное перемирие", которое в субботу, 19 апреля, объявил российский диктатор Владимир Путин. Глава государства назвал эту инициативу очередной попыткой поиграть с жизнями людей.

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Такое заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. Он указал, что после объявления главой Кремля "перемирия" на Пасху в Украине была объявлена воздушная тревога.

"Об очередной попытке Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины распрострняется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны", – написал президент.

Зеленский добавил, что украинская ПВО и авиация "уже начали работать на защиту".

"Шахеды" в нашем небе – это подлинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", – резюмировал он.

В то же время начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 19 апреля на встрече с Путиным отчитывался о якобы успехах россиян на Белгородщине по вытеснению ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 19 апреля Путин заявил, что объявляет "пасхальное перемирие" и "приказывает" армии РФ "по гуманитарным соображениям прекратить все боевые действия". По его словам, РФ исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие. После заявления диктатора в Украине была объявлена воздушная тревога.

Ранее в ISW указали, что РФ продолжает делать вид, что якобы открыта для переговоров по прекращению огня в Украине, однако последние заявления Москвы свидетельствуют об обратном. По оценке аналитиков, Кремль не заинтересован ни в каких соглашениях, которые не учтут все его ультимативные требования к Киеву.

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