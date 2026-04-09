У Путина ответили, принято ли решение о перемирии на Пасху

По состоянию на 9 апреля российский диктатор Владимир Путин не принимал решение о прекращении огня на Пасху. Зато в Кремле озвучили позицию России по вопросам безопасности и международных отношений.

Видео дня

Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского главаря Дмитрий Песков. По его словам, РФ не угрожает государствам, которые не планируют вредить русскоязычному населению и безопасности страны.

"Путин на сегодня не принимал никаких решений о пасхальном перемирии", – сообщил спикер.

Песков добавил, что власти страны-агрессора заинтересованы в развитии взаимовыгодных отношений со всеми государствами. Речь идет, в частности о странах Европы, которые, подчеркивает представитель, не демонстрируют готовности к контактам.

Кроме того, в Кремле готовятся к контактам российского диктатора с лидером Индонезии. Соответствующее объявление российские власти сделают позже.

Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня на время празднования Пасхи. Он подчеркнул, что Украина готова к компромиссам, но не ценой суверенитета.

"Нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом", – сказал президент, общаясь с журналистами.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сообщил о новом ультиматуме от России по Донбассу, по которому Украине якобы дают два месяца на выход с Востока. По словам главы государства, если Украина не выполнит эти требования, Москва угрожает установить "другие условия мира".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!