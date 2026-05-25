Си Цзиньпин высказался о перевооружении Японии во время саммита с Трампом: медиа узнали позицию Китая

Лидер КНР Си Цзиньпин во время саммита с президентом США Дональдом Трампом жестко раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаичи за "ремилитаризацию" ее страны. Во время обсуждения этой темы Си стал говорить громче и возбужденно.

Этим он удивил американских чиновников, поскольку эта тема не поднималась во время переговоров с их китайскими коллегами до начала саммита. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на слова семи источников, знакомых с ходом встречи в Пекине.

Некоторые участники отметили, что "словесная атака" Си Цзиньпина стала самой горячей частью двухдневного саммита лидеров.

После того, как Си раскритиковал Такаичи и рост оборонных расходов Японии, Трамп ответил, что Токио должен занять более настойчивую позицию касательно безопасности из-за роста угрозы со стороны Северной Кореи. Непонятно, упоминал ли президент США в том же контексте Китай – главную угрозу для безопасности Японии.

Трамп позвонил Такаичи с борта Air Force One во время своего рейса обратно в Вашингтон. Но Белый дом и правительство Японии не раскрыли никаких подробностей о том, что президент сказал своей японской коллеге.

Говоря о саммите с Си, высокопоставленный чиновник США заявил, что Трамп "подчеркнул свое глубокое уважение к японскому народу и близкие личные отношения с премьер-министром Такаичи".

"Делегация США напомнила китайским коллегам о значительном военном присутствии США в Японии", – добавил чиновник.

Отношения Китая и Японии

Кристофер Джонстон, бывший высокопоставленный чиновник Белого дома по вопросам Японии, отметил, что "резкий подход" Си к Японии и его попытки воспользоваться стремлением Трампа к стабильным американо-китайским отношениям лишь подкрепили желание Токио достичь самодостаточности в области безопасности.

"Отсутствие самосознания у Си поражает. Его собственные действия ускоряют становление гораздо более сильной Японии", – сказал Джонстон.

Отношения между Пекином и Токио резко ухудшились с ноября прошлого года. Тогда Китай гневно отреагировал на заявление Такаичи о том, что китайское нападение на Тайвань может представлять "экзистенциальную угрозу" для Японии, что будет оправдывать развертывание ее вооруженных сил.

Несмотря на то, что это не означало изменения политики, заявление Такаичи вызвало осуждение со стороны Китая. С тех пор КНР постоянно атакует Японию, сочетая риторику с реальными мерами, такими как ограничение экспорта редкоземельных металлов двойного назначения. В пятницу министерство иностранных дел Китая заявило, что Япония увеличила военные расходы на 9,7% в 2025 году.

"Антияпонская риторика Китая не имеет поддержки за его пределами... Токио укрепляет связи в сфере безопасности с партнерами по всему региону – включая Австралию, Филиппины и даже Южную Корею – и все они гораздо больше беспокоятся об агрессивном Китае, чем о "ремилитаризации" Японии", – отметил Джонстон.

В Токио также обеспокоены состоянием американо-японского альянса: от того, как Трамп ввел пошлины на товары союзников, до новых опасений, что военное сдерживание Китая со стороны США ослабляется из-за войны в Иране.

Як сообщал OBOZ.UA, Япония изменит политику безопасности и обороны страны из-за увеличения угроз от КНР, КНДР и РФ. Международная ситуация изменилась, и стране нужно "извлечь урок" из войн в Украине и на Ближнем Востоке, заявила премьер-министр Санаэ Такаичи,

