После украинских атак производство бензина в России сократилось до 65 % от спроса – Reuters

Производство бензина в России после атак украинских беспилотников сократилось до уровня, которыйпокрывает лишь около 65 % сезонного спроса. Из-за остановки крупных нефтеперерабатывающих заводов в ряде регионов РФ возник дефицит топлива, а на автозаправках образовались очереди.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в российской нефтяной отрасли и собственные расчеты. Собеседники агентства отметили, что украинские удары по энергетической инфраструктуре привели к остановке ряда крупнейших НПЗ, что резко сократило объемы производства бензина.

Работают с перебоями

По данным источников Reuters, из-за повреждений прекратили работу НПЗ NORSI и Омский нефтеперерабатывающий завод — два крупнейших производителя бензина в России. Также был остановлен Саратовский НПЗ.

По оценкам собеседников агентства, суточный дефицит бензина сейчас составляет от 40 до 45 тысяч тонн. Это примерно на 35% меньше объемов, необходимых в разгар летнего сезона, когда спрос на топливо традиционно растет. Для сравнения: в июне дефицит оценивался примерно в 25%.

Ежедневное потребление бензина в России летом, по информации источников, составляет около 115–120 тысяч тонн. Министерство энергетики РФ не ответило на запрос Reuters по поводу сложившейся ситуации.

Ситуация на АЗС

Российские власти уже рассматривают возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, бензина и авиационного топлива, чтобы сократить дефицит на внутреннем рынке. Кроме того, Россия увеличила импорт топлива. В июне поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси достигли рекордного месячного уровня, а также начались морские поставки из Индии.

По словам трейдеров, из Беларуси в Россию ежедневно поступает до 6 тысяч тонн бензина. Одновременно власти используют накопленные резервы топлива.

Вице-премьер РФ Александр Новак во время заседания правительства заявил, что ситуация с обеспечением топливом остается сложной. По его словам, "очевидно, что нынешняя ситуация на автозаправочных станциях вызывает беспокойство у населения".

В ряде российских регионов у АЗС выстроились длинные очереди. В курортной Анапе для поддержания порядка на заправках привлекли казаков, которые помогают регулировать движение автомобилей.

Один из них, Юрий Комаров, пояснил Reuters, что его задача заключается в том, чтобы водители быстрее заправляли автомобили и равномерно распределялись между топливными колонками. Он также отметил, что после сообщений о дефиците люди начали менять свое поведение.

"Раньше люди приезжали и заправляли 10 литров, а сейчас заливают полный бак про запас. Думаю, именно это и стало причиной такого ажиотажа", — сказал Комаров.

Ожидания рынка

Источники Reuters в отрасли считают, что ситуация может улучшиться во второй половине июля, если не будет новых атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Ожидается, что постепенное возобновление работы НПЗ и увеличение импорта помогут сократить дефицит топлива.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия всё чаще вынуждена искать альтернативные источники поставок топлива из-за ударов по своей нефтеперерабатывающей инфраструктуре. В результате них был остановлен целый ряд российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), возник дефицит бензина, а импорт не спасает россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года Украина нанесла как минимум 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

После этого 6 июля впервые был атакован Омский НПЗ, крупнейший в России. На территории предприятия вспыхнул пожар. Завод расположен примерно в 2,5 тысячи километров от украинской границы.

Впоследствии стало известно, что Омский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу. По информации источников Reuters, во время атаки загорелась и была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-10. Кроме того, была остановлена ещё одна установка первичной переработки — CDU-11. Она не подверглась прямому удару, однако получила повреждения сетевых коммуникаций, необходимых для работы.

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