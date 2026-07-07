Омский НПЗ приостановил работу после поражения украинскими дронами — Reuters

Омский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил работу после удара украинских беспилотников, произошедшего 7 июля. По данным источников в отрасли, предприятие приостановило производственные процессы после повреждения ключевых объектов. Атака стала одной из самых дальних за время полномасштабной войны.

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Об остановке предприятия сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли. В то же время полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серишев подтвердил, что в ходе атаки были повреждены объекты Омского НПЗ.

"Объекты Омского нефтеперерабатывающего завода были повреждены в результате атаки. Никто из работников предприятия не пострадал", — заявил он. По словам чиновника, в настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба, а профильные службы организовали восстановительные работы.

Повреждения производственных объектов

По информации источников Reuters, во время атаки загорелась и была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-10. Ее мощность составляет 24 580 тонн в сутки, а на эту установку приходится около 38% производственных мощностей завода.

Собеседники агентства также сообщили, что была остановлена еще одна установка первичной переработки — CDU-11. Она не подверглась прямому удару, однако получила повреждения сетевых коммуникаций, необходимых для работы. Мощность этого объекта составляет 24 тысячи тонн нефти в сутки, или примерно 37% мощностей предприятия.

По словам источников, CDU-11 была введена в эксплуатацию лишь в 2023 году. Ожидается, что её работу могут возобновить в ближайшее время.

Влияние на рынок

Омский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом России и главным производителем автомобильного бензина в стране. По мнению источников Reuters, приостановка его работы может усугубить дефицит топлива на российском рынке.

Дополнительным подтверждением проблем стала информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Начиная со вторника, Омский НПЗ прекратил продажи бензина и дизельного топлива на биржевой площадке.

По информации Reuters, у предприятия есть ещё две законсервированные установки первичной переработки нефти — CDU-7 и CDU-8. Каждая из них способна перерабатывать до 10 тысяч тонн сырья в сутки, поэтому теоретически их можно вернуть в строй.

Масштабы предприятия

По данным источников агентства, в 2024 году Омский НПЗ переработал около 22 миллионов тонн нефти, или примерно 440 тысяч баррелей в сутки. За этот период предприятие выпустило около 5 миллионов тонн бензина и 8 миллионов тонн дизельного топлива.

Компания "Газпром нефть", которой принадлежит завод, пока не ответила на запрос Reuters о последствиях атаки и остановке производства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские дальнобойные беспилотники нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу в России. После атаки на территории предприятия возник пожар, а российские власти подтвердили повреждение производственных объектов.

Также OBOZ.UA сообщал, что с начала 2026 года Украина нанесла как минимум 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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