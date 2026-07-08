Импорт вообще не спасает: в ЦПД показали, как удары ВСУ остановили крупнейшие российские НПЗ

Многочисленные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре России очень болезненны для врага. В результате них был остановлен целый ряд российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), возник дефицит бензина, а импорт не спасает россиян.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко. Он опубликовал перечень российских НПЗ, которые приостановили работу в результате обстрелов:

– Омский НПЗ – перерабатывает 21–22 млн тонн нефти в год (около 10 % всего объема нефтепереработки России);

– Московский НПЗ – 11 млн тонн в год;

– ТАНЕКО (Нижнекамский НПЗ) – 12,5 млн тонн в год;

– Кстовский НПЗ – 15–17 млн тонн в год;

– Ярославский НПЗ – 15 млн тонн/год;

– Киришинефтеоргсинтез (Ленинградская область) – 21 млн тонн/год;

– Рязанский НПЗ – 17 млн тонн/год;

– Куйбышевский НПЗ – номинальная мощность 7 млн тонн/год;

– Волгоградский НПЗ – номинальная мощность свыше 15 млн тонн/год;

– Новошахтинский НПЗ – 7,5 млн тонн/год, завод ориентировался на экспорт.

Ситуация с импортом бензина

По словам Коваленко, после поражения Омского НПЗ суточный дефицит бензина в РФ может достигать 30 600 тонн в сутки, или 918 000 тонн в месяц.

При этом импорт вообще не спасает страну-агрессора. Поставки топлива из других стран покрывают не более 10% потребностей России.

"Даже в сумме все известные импортные партии – это разовые поставки в пределах 50-60 тыс. тонн, а не регулярный ежемесячный поток. По сравнению с гипотетическим дефицитом почти в миллион тонн в месяц – это покрывает буквально одну десятую части проблемы. Даже 50 000 тонн – это меньше половины суточного спроса по стране (110 000 т/сутки). Спрос также будет расти в августе-сентябре", – отметил Коваленко.

Он добавил, что для Украины важно наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам противника, если диктатор Путин не завершит войну.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года Украина нанесла как минимум 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

После этого 6 июля впервые был атакован Омский НПЗ, крупнейший в России. На территории предприятия вспыхнул пожар. Завод расположен примерно в 2,5 тысячи километров от украинской границы.

Впоследствии стало известно, что Омский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу. По информации источников Reuters, во время атаки загорелась и была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-10. Кроме того, была остановлена еще одна установка первичной переработки – CDU-11. Она не подверглась прямому удару, однако получила повреждения сетевых коммуникаций, необходимых для работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!