Россия официально запретила экспорт дизельного топлива на фоне топливного кризиса: решение правительства

Кремль официально ввел полный запрет на экспорт дизельного топлива на фоне масштабного топливного кризиса, охватившего страну. В Москве признали, что ситуация на рынке остается сложной, а спрос на топливо резко вырос, из-за чего на автозаправочных станциях образуются очереди и увеличивается время ожидания.

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О запрете объявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак во время совещания российского диктатора Владимира Путина с членами правительства. Его цитируют пропагандистские СМИ.

Россия запретила экспорт дизельного топлива и начинает его импорт

По словам Новака, правительство приняло решение запретить экспорт дизельного топлива. Он уточнил, что ограничения распространяются и на производителей дизельного топлива и будут действовать до 31 июля 2026 года.

В то же время запрет не коснется поставок, осуществляемых в рамках межправительственных международных соглашений.

Новак также добавил, что уже в июле Россия планирует начать импорт нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка.

Кремль признал сложную ситуацию на топливном рынке

В ходе совещания Новак сообщил, что спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, это стало серьезной нагрузкой для топливного рынка.

Новак утверждает, что ситуацию с топливом якобы частично удалось стабилизировать, однако она "пока остается непростой".

Среди мер, которые российские власти принимают для стабилизации рынка, он назвал перенос части ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки и привлечение дополнительных мощностей.

По его словам, вынужденное сокращение производства топлива привело к изменению логистики его доставки конечным потребителям. В результате этого существенно возросла нагрузка на автозаправочные станции.

Напомним, что украинская кампания ударов средней и большой дальности в июне 2026 года достигла беспрецедентных масштабов. Массированные атаки на военные объекты и критическую инфраструктуру вызвали каскадный эффект, который не только парализует логистику оккупационных войск, но и провоцирует острый дефицит бензина в России.

Россия, столкнувшись с беспрецедентным дефицитом нефтепродуктов из-за успешных атак украинских беспилотников на НПЗ, вынуждена искать спасения даже у стран, которые официально внесены в список "недружественных". По сообщению Reuters, Москва готовила секретную операцию по закупке японского авиационного топлива в обход санкций и ограничений.

По данным Института изучения войны, по состоянию на конец июня 2026 года топливный дефицит охватил практически всю территорию России и оккупированные территории Украины. Исключение составляют лишь пять регионов: Ингушетия, Чечня, Калмыкия, Чукотка и Ненецкий автономный округ.

Как сообщал OBOZ.UA, дефицит топлива на территории России набирает обороты. Он охватил уже даже отдаленные регионы страны-агрессора. Помимо ряда регионов РФ и оккупированного Крыма, бензиновый кризис дошел и до Забайкальского края, расположенного более чем в 5 тыс. км от Украины. Так, в 200 км от Читы люди по несколько суток стоят в очередях за топливом.

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