Стоят в очереди по трое суток: россияне паникуют из-за нехватки топлива, "тянучки" на АЗС бьют рекорды. Видео

Дефицит топлива на территории страны-агрессора набирает обороты. Люди стоят в бесконечных очередях по несколько суток, чтобы заправить свои автомобили.

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В частности, в 200 км от российской Читы образовалась значительная "тянучка" с трех сторон, россияне в панике. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧТД", опубликовав соответствующие видео.

Топливный дефицит охватил и отдаленные регионы России

Помимо ряда регионов России и оккупированного Крыма, бензиновый кризис дошел и до Забайкальского края, расположенного более чем в 5 тыс. км от Украины. В 200 км от Читы люди стоят в очередях за топливом. Иногда россияне ждут по несколько суток.

"Это у нас Забайкальский край. В 200 километрах от Читы. И это всё – очередь на заправку. Здесь люди стоят по три суток. Там ещё за грузовиками большая очередь. Очередь с трёх сторон", – рассказала водитель.

Как отмечается в Telegram-канале, ситуация с обеспечением бензином в Забайкальском крае остается крайне сложной, а на автозаправочных станциях региона по-прежнему наблюдаются рекордные очереди.

Напомним, аналогичная ситуация из-за ударов украинских дронов по российским нефтебазам, складам и логистическим объектам наблюдается и в оккупированном Крыму. Там почти не осталось бензина, и топливный кризис на полуострове достигает своего пика. О масштабах коллапса свидетельствуют многокилометровые очереди у АЗС на полуострове, которые хорошо видны на спутниковых снимках.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин впервые публично признал, что после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в РФ возникли проблемы с обеспечением автомобильным топливом. Во время совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом он заявил, что в стране сохраняются очереди на автозаправочных станциях и дефицит отдельных марок бензина.

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