Мазутные дожди – не помеха: в Туапсе официально готовятся к туристическому сезону. Фото и видео

В городе Туапсе Краснодарского края РФ "не ожидается срыва туристического сезона", утверждают россияне, игнорируя загрязненные нефтепродуктами море и пляжи. А даже если отдыхающих будет меньше, они поедут в другие города региона.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. В комментарии пропагандистским СМИ он успокоил местных жителей.

"Конечно, неприятная ситуация, но мы надеемся, что к началу туристического сезона все будет нормализовано и упорядочено", – считает Абдюханов, хотя два удачных дроновых обстрела с масштабными последствиями должны были бы намекнуть россиянину, что угроза повторных ударов явно не нулевая.

Представитель союза туриндустрии, похоже, не слишком озабочен последствиями. "Стоит отметить, что Туапсе не является самым массовым направлением у нашего российского туриста. Есть другие популярные курорты: Сочи, Геленджик, Абхазия или Анапа. Если отдыхать в Туапсе будет некомфортно, турпоток перераспределится в частности на курорты Азовского моря и в Крым", – заявил он.

Между тем оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Туапсе после разлива нефтепродуктов уже собрали более 3000 кубометров загрязненного грунта. Чиновник отчитывается, что работы проводят 26 единиц техники и более 130 человек (сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, других организаций). 27 апреля количество техники и работников должно увеличиться.

Что предшествовало

Первый удар по НПЗ "Туапсинский" произошел в ночь на 16 апреля. Только на четвертые сутки (19-го числа) масштабный пожар удалось ликвидировать, и той же ночью (на 20 апреля) в Туапсе снова раздались взрывы. На этот раз атака принесла еще большие разрушения.

Дым от возгорания на нефтеперерабатывающем заводе растянулся на более 300 километров и достиг территории Ставрополя. Местные жители жаловались на дожди с нефтью и остатками горения. В Черном море у побережья образовалось большое нефтяное пятно.

Открытое горение нефтепродуктов пожарные ликвидировали 24 апреля.

По данным соцсетей, по состоянию на 26 апреля нефтяные пятна двигались к детскому лагерю "Орленок" в 40 км от Туапсе. Также загрязнения могут прийти на пляжи Небуга, Агоя, Ольгинки, Новомихайловского.

Как писал OBOZ.UA, спутниковые данные свидетельствуют, что подавляющее количество ударов БпЛА пришлось на резервуарный парк Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. По визуальной оценке, огонь вывел из строя насосные станции, железнодорожную нефтеналивную эстакаду, технологические трубопроводы, узлы обвязки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!