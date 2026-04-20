После четырех суток пожара – повторный удар: БпЛА атаковали Туапсе, россияне проснулись от взрывов. Фото и видео

В ночь на 20 апреля в Туапсе (Краснодарский край РФ) снова прогремели взрывы. Предварительно, дроновая атака принесла результаты – местные жители видели пожар.

Горожане снимали работу российской противовоздушной обороны из окон, игнорируя тревогу. На видео слышно характерный звук двигателей дальнобойных БпЛА, выстрелы ПВО РФ, видны вспышки в небе.

Также в районе береговой линии россияне заметили возгорание. Telegram-канал Exilenova+ предполагает, что Силы обороны Украины повторно поразили либо местный порт, либо нефтеперерабатывающий завод. Они расположены рядом.

"На объекте масштабный пожар", – говорится в посте. Официальных подтверждений поражения пока нет.

Что предшествовало

Напомним, что совсем недавно – 19 апреля – российские пожарные ликвидировали возгорание, вызванное предыдущей атакой по НПЗ в городе Туапсе.

Пожар смогли укротить только на четвертые сутки после его начала, ведь взрывы в этом населенном пункте прогремели ночью 16 апреля. Целью удара стал местный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании "Роснефть" и расположенный в районе морпорта.

В Генеральном штабе ВСУ (а также источник в СБУ) подтвердили поражение НПЗ "Туапсинский".

Этот завод является ключевым звеном в цепочке поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) для группировок войск, действующих на южном направлении и в оккупированном Крыму. НПЗ способен производить топливо, необходимое для бронетехники и авиации. Повреждение таких объектов напрямую влияет на мобильность войск.

Как писал OBOZ.UA, Россия ежедневно теряет 100 млн долларов от трудностей с экспортом энергоресурсов. К таким потерям привела кампания дальнобойных ударов Сил обороны по объектам нефтяной инфраструктуры РФ.

