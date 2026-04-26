Значительная часть НПЗ в российском Туапсе выгорела: появились спутниковые фото

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России в результате последней атаки 16 апреля получил значительные повреждения. Подавляющее количество ударов пришлось на резервуарный парк комплекса.

Видео дня

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Vantor, которые публикует Exilenova+. Судя по кадрам, значительная часть парка была повреждена или уничтожена.

О чем идет речь

По визуальной оценке, как отмечается, огонь вывел из строя насосные станции, железнодорожную нефтеналивную эстакаду, технологические трубопроводы и узлы обвязки. Это связано с тем, что НПЗ является ключевым узлом хранения и накопления готовых нефтепродуктов и буфер всей логистики объекта.

Кроме того, огонь может вызвать двойной эффект, поскольку пожар может перекинуться на смежные промышленные объекты и инфраструктуру комплекса.

Как отмечается, даже без прямых попаданий в нефтеперерабатывающие установки, атаки могут существенно ограничить прием, хранение и отгрузку нефти и нефтепродуктов, в результате чего общая рабочая эффективность будет уменьшаться.

Что предшествовало

Пожар в Туапсе возник после двух ударов беспилотников по порту. 16 апреля вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Пожар ликвидировали за три дня. 19 апреля в море обнаружили нефтяное пятно, а уже 20 апреля из-за повторного удара объект вспыхнул повторно.

По состоянию на 23 апреля пожар до сих пор продолжается. Однако его площадь уменьшилась примерно вдвое. Ранее мы рассказывали, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе вызвал так много дыма, что он растянулся на сотни километров. На данный момент он достиг территории Ставрополя.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе после ударов беспилотников возник масштабный экологический кризис. Местные жители жалуются на "нефтяной дождь", токсичный смог и черные пятна на улицах и в лужах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!