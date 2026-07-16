"Иностранная интервенция": Захарова объявила войну военным из стран Коалиции желающих

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Россия будет считать законными целями военных из стран коалиции, находящихся на территории Украины. По её словам, такое размещение военных контингентов на территории Украины для России является "неприемлемым" и будет означать "иностранную интервенцию".

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Об этом Захарова заявила в интервью СМИ. Таким образом в России отреагировали на готовность развертывания сил коалиции вдали от линии фронта, а также на предстоящее проведение в Польше совместных учений военных из стран "Коалиции желающих".

Что известно

Представительница МИД России заявила, что размещение любых военных контингентов коалиции желающих на территории Украины является "неприемлемым" для России, и пригрозила нанесением ударов в случае развертывания таких сил в Украине. По её словам, присутствие таких военных будет рассматриваться как "иностранная интервенция" и "будет представлять угрозу безопасности России".

"Хотели бы вновь подчеркнуть неприемлемость для нашей страны размещения в Украине любых военных контингентов из стран так называемой Коалиции желающих. Это, повторю еще раз, де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России", – сказала Захарова на брифинге 16 июля.

Таким образом представительница МИД РФ прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что планы по развертыванию сил коалиции, которые могут быть размещены вдали от линии фронта, готовы и что в ближайшее время с участием таких сил планируется проведение учений в приграничных с Украиной районах.

"Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели", – подчеркнула Захарова.

Что предшествовало

13–14 июля во Франции состоялась встреча представителей "Коалиции желающих", целью которой было "укрепить обновленное чувство единства и сотрудничества в поддержку Украины" и показать, что западные союзники продолжают поддерживать Украину и что Москва не может рассчитывать на "усталость от войны", как пояснили в Елисейском дворце.

Во Франции заявляют, что планы развертывания миротворческих сил вдали от линии фронта готовы. Также состоятся учения военных из стран "Коалиции желающих" в Польше.

Так, осенью около 1,5 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции прибудут в Польшу для участия в первых совместных учениях стран Коалиции желающих. Основной темой маневров станет отработка логистики, транспортировки и переброски войск и техники. Учения также должны стать элементом подготовки союзников к возможному обеспечению гарантий безопасности для Украины. Маневры будут носить логистическо-транспортный характер и будут посвящены отработке переброски войск и их транспортировки.

Между тем Москва выступает против любого военного присутствия стран НАТО или союзников Украины на украинской территории.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Захарова раскритиковала Эстонию из-за решения МОК в отношении России и стала посмешищем в сети. Поводом для спора стало обращение Эстонии и ряда стран-партнеров к еврокомиссару по вопросам спорта Гленну Микаллефу с предложением исключить МОК и некоторые спортивные структуры из программ финансирования Евросоюза после решения о допуске российских и белорусских спортсменов.

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