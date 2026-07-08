Захарова наехала на Эстонию из-за решения МОК по России и стала посмешищем в сети

Эстония предложила лишить финансирования Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации, которые допустили российских спортсменов к международным соревнованиям. Заявление вызвало резкую реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, однако в комментариях многие пользователи раскритиковали уже ее позицию.

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Поводом для спора стало обращение Эстонии и ряда стран-партнеров к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с предложением исключить МОК и некоторые спортивные структуры из программ финансирования Евросоюза после решения о допуске российских и белорусских спортсменов.

По словам российской дипломатки, Эстония не вправе указывать Евросоюзу, кого финансировать.

"По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими "достижениями" диктовать, кому что финансировать", – написала Мария Захарова у себя в Telegram-канале.

Однако в комментариях многие пользователи раскритиковали заявление Захаровой. Часть участников дискуссии напомнила о более высоких пенсиях и зарплатах в Эстонии по сравнению с Россией, а другие указали, что право выдвигать инициативы не зависит от места страны в экономических рейтингах.

Один из пользователей написал: "Страна с 25 местом из 27 по экономическим показателям в ЕС имеет среднюю пенсию 860 евро, а страна со 2-й экономикой в мире что-то около 200 евро". Другой участник обсуждения отметил: "Маша ожидаемо постеснялась написать, сколько нынче средняя зарплата в Таллине".

Также прозвучали возражения по поводу самого аргумента Захаровой. В частности, один из авторов комментариев заявил: "Демократия как раз так и работает, что любой может внести предложение для обсуждения вне зависимости от достижений". Еще один пользователь написал: "Наверное, не Захаровой рассказывать, что делать Евросоюзу".

Некоторые участники обсуждения посчитали, что представитель МИД сама перевела спор в экономическую плоскость и столкнулась с неудобными сравнениями. "И про экономику начала Захарова говорить, а не я", – говорится в одном из комментариев.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония совместно с рядом партнеров выступила за прекращение финансирования МОК и других спортивных структур, допустивших российских спортсменов к международным соревнованиям.

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