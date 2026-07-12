Макрон собирает масштабную "коалицию желающих" в Париже: какую помощь может получить Украина

Франция готовится провести масштабный саммит "Коалиции желающих" накануне празднования Дня взятия Бастилии в этом году. На встрече 14 июля не менее 25 глав государств или правительств должны обсудить поддержку Украины.

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Об этом сообщает Euronews. В встрече также примут участие новые члены "Коалиции желающих" – Молдова и Северная Македония.

Макрон созывает "Коалицию желающих"

Цель встречи – "укрепить обновленное чувство единства и сотрудничества в поддержку Украины", которое было подтверждено на недавнем саммите G7 в Эвиане и на саммите НАТО в Анкаре, где союзники обязались в этом году направить Киеву 70 миллиардов евро военной помощи.

Цель состоит в том, чтобы показать, что западные союзники продолжают поддерживать Украину и что Москва не может рассчитывать на "усталость от войны", как пояснили в Елисейском дворце.

Стороны обсудят сотрудничество в сфере ПВО, включая недавно объявленные планы США по лицензионному производству боекомплекта для ЗРК Patriot в Украине. Они также обсудят создание системы противоракетной обороны.

Гарантии безопасности

Что касается гарантий безопасности для Украины в случае возможного прекращения огня, во Франции заявляют, что планы развертывания миротворческих сил вдали от линии фронта "готовы". В частности, эти гарантии будут основываться на "юридически обязательных" двусторонних соглашениях и участии США в мониторинге прекращения огня.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Париже как в понедельник, так и во вторник. 14 июля он примет участие в военном параде по случаю Дня взятия Бастилии, в котором также примут участие украинские военные.

Напомним, Молдова заявила о готовности присоединиться к так называемой "коалиции желающих". Соответствующее заявление сделала президент страны Мая Санду 23 марта после заседания Совета национальной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Эммануэль Макрон заявил, что отправка войск государств "коалиции желающих" в Украину сейчас означала бы эскалацию войны. Это создало бы риск потери контроля над ситуацией, именно поэтому такой шаг пока исключается.

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