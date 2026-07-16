В Польше пройдут учения "Коалиции желающих": 1,5 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции будут отрабатывать высадку в Украине

Около 1,5 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции осенью прибудут в Польшу для участия в первых совместных учениях стран "Коалиции желающих". Основной темой маневров станет отработка логистики, транспортировки и переброски войск и техники.

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Об этом в эфире TVP Info сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда. По его словам, учения также должны стать элементом подготовки союзников к возможному обеспечению гарантий безопасности для Украины.

По словам Бейды, в учениях примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции. Маневры будут носить логистическо-транспортный характер и будут посвящены отработке переброски войск и их транспортировки.

"Мы готовимся к определенным действиям, связанным с переброской войск и их транспортировкой. Хотим показать, что умеем это делать", — отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения России Польша обеспечивает около 95% транспортировки военной помощи Украине от государств-партнеров, поэтому имеет значительный опыт в этой сфере.

Бейда также заявил, что страна рассматривает предстоящие учения как сигнал для России. По его словам, они должны продемонстрировать готовность союзников к различным сценариям развития событий и подтвердить, что Польша может рассчитывать на поддержку партнеров по НАТО.

"Мы хотим, чтобы Россия восприняла это как четкий сигнал: мы готовы к любому развитию событий и можем рассчитывать на поддержку союзников по НАТО. Такие учения являются одним из элементов сдерживания", — отметил заместитель министра.

Кроме того, заместитель министра не исключил возможности постоянного размещения военных Франции и Великобритании на территории Польши.

"Любое количество союзных войск, которые будут постоянно находиться в Польше, пойдет только на пользу нашей безопасности. Мы открыты для переговоров и будем ждать конкретных предложений от Франции", — сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже с 2027 года будет участвовать в учениях НАТО не только в качестве участника практической фазы, но и на этапе их планирования. Это позволит интегрировать в сценарии Альянса реальный опыт современной войны, в частности противодействия российской армии и применения новейших технологий на поле боя.

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