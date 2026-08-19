Спикер парламента страны ЕС требует отменить выплаты беженцам из Украины: что предлагает

Спикер нижней палаты парламента Чехии и лидер коалиционной партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура предлагает полностью прекратить действие режима временной защиты и отменить все социальные выплаты украинским беженцам. По его словам, трудоустроенные граждане должны перейти на общие виды на жительство, а остальные – вернуться в Украину, как только закончится война.

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Об этом спикер Палаты депутатов заявил в эфире CNN Prima NEWS. "Я выступаю за немедленную полную отмену временной защиты и выплат для всех украинцев", – сказал Окамура.

Он назвал успехом ужесточение правил для новых заявителей из Украины в ЕС — если они подлежат военной обязанности, им откажут в предоставлении временной защиты. По его словам, СДПН приложила усилия к тому, чтобы такие мужчины больше не могли автоматически получать убежище в Европейском союзе.

О чем следует помнить: правило не распространяется на людей, которые уже имели действующую временную защиту на момент принятия нового решения и непрерывно её сохраняют — от них не будут требовать подтверждения выполнения военной службы для продления статуса до 2028 года.

Но лидер СДП предлагает пойти значительно дальше уже принятых правил ЕС – не только ограничить правила для новых заявителей-мужчин, но и полностью прекратить в Чехии действие режима временной защиты и выплаты его получателям.

Отменят ли временную защиту в Чехии?

Временная защита является механизмом Европейского Союза, поэтому решение о её существовании и общих рамках принимается на уровне ЕС. Чехия может устанавливать национальные процедуры и отдельные условия в рамках европейского законодательства, но не может просто в одностороннем порядке отменить общеевропейский режим для всей группы, не учитывая право ЕС.

Впрочем, действующее решение Совета ЕС действительно предусматривает постепенный переход части украинцев на обычные виды вида на жительство (например, на основании работы, учебы или семейных обстоятельств) и подготовку к возвращению в Украину, когда для этого будут существовать соответствующие условия.

Таким образом, сама идея перехода экономически интегрированных украинцев на стандартные виды на жительство уже является частью европейской стратегии. Однако, в отличие от Окамуры, ЕС говорит о постепенном и скоординированном переходе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после вступления в силу в ЕС новых миграционных правил в странах-членах стали чаще отказывать беженцам из Украины в предоставлении временной защиты. В частности, с 5 августа десятки украинцев уже не смогли получить убежище в Чехии.

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