Обмен пленными 19 августа 2026 года: списки вернувшихся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Украина и Россия провели очередной масштабный обмен пленными в среду, 19 августа 2026 года. В рамках договоренностей домой возвращаются защитники Украины, находившиеся в российском плену, среди которых военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии и пограничники.

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Первые подробности об освобожденных украинских воинах публикуют областные администрации и другие официальные ведомства. OBOZ.UA следит за обновлениями и публикует списки вернувшихся из плена.

Полтавская область

Трое защитников из Полтавщины вернулись во время очередного обмена пленными 19 августа. Это защитник из Полтавы, Кременчуга и Миргородского района.

Волынская область

Среди освобожденных – четверо волынян. Домой возвращаются Петр Брилюк, 1970 г. р., житель Ратно Ковельского района; Константин Зинин, 1972 г. р., уроженец Луцка; Владимир Мельник, 1977 г. р., житель села Иваномысль Камень-Каширского района; Олег Пуха, 1978 г. р., уроженец села Млынок Заречненского района Ровенской области, житель Луцка.

Днепропетровская область

Из 103 освобожденных защитников – 13 жители Днепропетровской области.

"Это не просто цифры. За каждой – судьба человека, пережившего ужас российских застенков. За каждой – семья, которая все время верила и ждала. А еще – большая команда, которая каждый день работает, чтобы вернуть всех наших домой. Спасибо за эту сверхважную работу", – заявил глава ОВА.

Сумская область

Из плена вернулся украинский военнослужащий Сергей Власко из поселка Воронеж Шосткинского общества. Его возвращения ждали более трех лет.

Председатель Шосткинской районной администрации Андрей Беляев заявил, что Сергей пропал без вести 6 июля 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи Кармазиновки Сватовского района Луганской области.

Ривненская область

Начальник ОВА Александр Коваль сообщил, что среди освобожденных 19 августа из плена украинских воинов есть пять воинов из Ривненщины.

Трое из них из Ривненского района, еще двое – из Дубенского. Самому младшему – 37 лет, самому старшему – 58.

Львовская область

По информации главы Львовской областной военной администрации, среди воинов, которых 19 августа освободили из плена, четверо жителей Львовщины. Начальник ОВА Максим Козицкий пообещал позднее предоставить подробности об освобожденных воинах.

Закарпатская область

Во время обмена 19 августа из вражеского плена удалось вернуть троих закарпатцев, военнослужащих Сухопутных войск ВСУ. Впереди защитников ждет длительный этап физического и ментального восстановления.

Военные из системы МВД

Министр внутренних дел Иван Выговский заявил, что 11 военнослужащих системы МВД вернулись из российского плена. Среди них – 5 гвардейцев и 6 пограничников.

Это военнослужащие, защищавшие Украину в Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковской областях. Вскоре они смогут снова увидеть и обнять своих родных.

"Каждый из них испытал тяжелые испытания. В ближайшее время они пройдут комплексное медицинское обследование и приступят к процессу реабилитации. Специалисты системы МВД – врачи, психологи, реабилитологи и социальные сопроводители будут рядом на всех этапах", – заявил министр.

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