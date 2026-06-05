Обмен пленными 5 июня 2026: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В пятницу , 5 июня, Украина и Россия провели 75-й обмен пленными. В рамках которого домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на разных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

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Большинство военных провели в российской неволе более трех лет. Информацию об обмене собрал OBOZ.UA.

Обмен состоялся по поручению Президента Украины при содействии Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов, которые присоединились к организации возвращения украинцев домой.

Среди освобожденных – военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, Сил специальных операций и Военной службы правопорядка.

Также из плена вернулись бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Всего на Родину вернулись украинцы, которые выполняли боевые задачи на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях, а также участвовали в операциях на территории Курской области РФ.

Возраст самого молодого освобожденного защитника составляет 26 лет. Самому старшему военному, который вернулся домой в рамках обмена, – 62 года. Также среди освобожденных есть двое офицеров.

Хмельницкая область

Домой вернулись пятеро жителей Хмельницкой области. Как сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, среди освобожденных двое защитников из Каменец-Подольского района, двое – из Хмельницкого района и один – из Шепетовского района.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 15 мая, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 205 украинских военных из разных силовых структур, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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