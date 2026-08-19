В Украине военнообязанный с эпилепсией не явился в ТЦК и оказался перед судом: чем все закончилось

Военнообязанный, у которого диагностирована эпилепсия, не явился в ТЦК в день, указанный в повестке, в связи с ухудшением самочувствия. В то же время ранее ВЛК учла его состояние здоровья и признала его годным к службе в отдельных воинских частях и подразделениях.

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В итоге суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва, однако, учитывая ряд обстоятельств, освободил его от реального отбывания наказания. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Детали дела

По имеющейся информации, 5 декабря 2025 года мужчина прошел ВЛК. Комиссия учла диагноз генерализованная идиопатическая эпилепсия с редкими приступами, а также последствия переломов.

По результатам освидетельствования его признали годным к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских, логистических, связных и охранных подразделениях.

В тот же день он лично получил повестку с требованием явиться 8 декабря для отправки в воинскую часть, однако в назначенное время мужчина в ТЦК не явился.

В суде обвиняемый признал вину, но объяснил неявку проблемами со здоровьем. Он рассказал, что еще в 2022 году во время военной службы перенес приступ эпилепсии, после чего у него изъяли оружие и перевели на вспомогательные работы.

По его словам, 8 декабря 2025 года он плохо себя чувствовал и испытывал боль в костях после прохождения ВЛК, поэтому остался дома. В то же время в тот день за медицинской помощью мужчина не обращался. С 8 по 11 декабря он находился по месту жительства, после чего его доставили в полицию для дачи объяснений.

Мужчина подчеркнул, что не намерен уклоняться от службы, однако считает, что из-за эпилепсии не может выполнять воинский долг. Также он сообщил о серьезной травме глаза, которая, по его словам, могла потребовать хирургического вмешательства.

На момент рассмотрения дела он поддерживал связь с ТЦК и СП и имел повестки на 29 мая, 29 июня и 30 июля 2026 года. По его словам, его также направили на повторный медицинский осмотр.

Суд изучил рапорт ТЦК о неявке мужчины, подписанный им корешок повестки, видеозапись ее вручения, заключение ВЛК и медицинские документы. Также были допрошены председатель военно-врачебной комиссии и врач-хирург, осматривавший обвиняемого.

Председатель ВЛК отметила, что комиссия учла предоставленные мужчиной медицинские документы, в частности диагноз эпилепсии и последствия переломов. Именно на основании этих данных определили, в каких воинских частях и подразделениях он может проходить службу, а где является непригодным.

В то же время суд не признал перенесенный в 2022 году приступ эпилепсии основанием, оправдывающим неявку. Суд отметил, что диагноз уже был учтен во время прохождения ВЛК в декабре 2025 года.

Не подтвердились надлежащими доказательствами и утверждения мужчины об ухудшении здоровья 8 декабря. В тот день он не обращался за медицинской помощью и не предоставил соответствующего заключения врача, поэтому суд не признал этот аргумент уважительной причиной неявки.

В то же время суд подчеркнул, что не имеет полномочий самостоятельно устанавливать диагнозы или определять годность к военной службе. Учитывая все собранные доказательства, суд пришел к выводу, что мужчина умышленно не явился по повестке для отправки в воинскую часть, чем уклонился от призыва во время мобилизации.

Решение суда

Петриковский районный суд Днепропетровской области признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.

В то же время суд решил, что его исправление возможно без лишения свободы. Были учтены отсутствие предыдущих судимостей, признание вины и раскаяние, предыдущая служба по мобилизации, а также то, что после инцидента мужчина в дальнейшем являлся по вызовам в ТЦК.

Среди смягчающих обстоятельств суд также учел эпилепсию и тяжелую травму глаза. Обстоятельств, которые отягчали бы наказание, не установили.

В результате мужчину освободили от отбывания трехлетнего наказания с испытательным сроком, назначив двухлетний испытательный срок.

Как сообщал OBOZ.UA, после гибели военнослужащего его родителям назначили 15 млн грн единовременного пособия. Однако на часть выплаты претендовала также бабушка защитника. В итоге решение, дававшее ей право на часть средств, было отменено, а апелляционный суд отказал в перераспределении выплаты.

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