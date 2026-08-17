В Украине родители получили 15 млн грн за погибшего сына, но на часть денег претендовала бабушка: чем все закончилось

В Украине после гибели военнослужащего его родителям назначили 15 млн грн единовременного пособия (по 7,5 млн грн каждому). Однако на часть выплаты претендовала также бабушка защитника, которая через суд пыталась доказать, что была членом его семьи.

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В итоге решение, дававшее ей право на часть средств, было отменено, а апелляционный суд отказал в перераспределении выплаты. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Детали дела

В материалах дела отмечается, что военнослужащий погиб в Луганской области во время выполнения боевого задания. На момент возникновения права на выплату закон предусматривал для семей погибших единовременное пособие в размере 15 млн грн, которое должно было распределяться поровну между родителями, членами семьи и иждивенцами защитника.

В августе 2022 года Министерство обороны присвоило всю сумму родителям погибшего. Впоследствии права на часть выплаты заявила его бабушка, которая через суд установила факт принадлежности к членам семьи военнослужащего.

После этого пожилая женщина повторно обратилась за помощью, однако получила отказ, поскольку все средства уже были выплачены родителям. Согласно постановлению Кабмина № 168, в таком случае перераспределение выплаты возможно с согласия получателей или через суд, поэтому бабушка подала иск.

Пенсионерка настаивала, что право на единовременную помощь имели три человека (она, мать и отец погибшего). По ее мнению, 15 млн грн следовало распределить по 5 млн грн каждому, а поскольку родители уже получили по 7,5 млн грн, они должны были вернуть по 2,5 млн грн в ее пользу.

В сентябре 2022 года мать военнослужащего добровольно передала бабушке 1,02 млн грн, поэтому женщина требовала дополнительно взыскать с неё 1,48 млн грн, а с отца – соответственно 2,5 млн грн. Во время рассмотрения дела бабушка скончалась, после чего ее правопреемницей стала мать погибшего, которая уточнила требования относительно распределения средств.

9 января 2025 года Каменка-Бугский районный суд Львовской области удовлетворил иск. Суд определил доли по 5 млн грн для матери, отца и бабушки, а также постановил взыскать с отца 2,5 млн грн в пользу матери в качестве части пособия, причитавшегося бабушке, и 13 420 грн судебного сбора.

В то же время отец погибшего военного обжаловал решение и заявил, что не был уведомлен о предыдущем деле относительно статуса бабушки как члена семьи, поскольку в то время работал в Чехии. Также он поставил под сомнение право матери погибшего, ставшей правопреемницей бабушки, изменять исковые требования.

Однако ключевым для апелляции стало другое обстоятельство. 26 ноября 2025 года Львовский апелляционный суд отменил решение Радеховского районного суда, которым бабушку признали членом семьи погибшего, а 1 июня 2026 года Верховный Суд оставил это решение без изменений. Суды отметили, что такой факт нельзя было устанавливать в порядке отдельного производства, ведь он должен был рассматриваться в исковом порядке.

Таким образом, правовое основание для требований о перераспределении 15 млн грн исчезло. Львовский апелляционный суд пришел к выводу, что статус бабушки как члена семьи погибшего надлежащим образом не доказан, поэтому отказал в перераспределении помощи и взыскании средств с родителей военнослужащего.

При этом суд отдельно не утверждал, что бабушка фактически не была членом семьи погибшего. Речь шла именно об отсутствии действующего судебного решения, которое бы это подтверждало.

Окончательное решение суда

В итоге Львовский апелляционный суд удовлетворил жалобу представителя отца погибшего военнослужащего и отменил решение Каменка-Бугского районного суда от 9 января 2025 года.

Вместо этого суд вынес новое решение, которым отказал правопреемнице умершей истицы в требованиях о перераспределении единовременной денежной помощи и взыскании части средств с отца погибшего.

Таким образом, решение суда первой инстанции о распределении 15 млн грн между отцом, матерью и бабушкой было отменено.

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