В Украине может смениться министр обороны: что будет с мобилизацией и отсрочками

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не определился с кандидатурой нового министра обороны. Однако среди возможных претендентов он рассматривает бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко.

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По словам главы государства, ключевым направлением работы нового руководителя Минобороны должно стать изменение подходов к мобилизации и деятельности ТЦК. Об этом Зеленский сообщил во время совместного общения с журналистами вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам Зеленского, окончательное решение по кандидатуре еще не принято, поскольку документы в Верховную Раду пока не поданы. Он напомнил, что назначение министра обороны и министра иностранных дел происходит по отдельной процедуре голосования.

В то же время глава государства подтвердил, что Игорь Клименко является одним из кандидатов на эту должность. Президент подчеркнул, что новый министр обороны должен прежде всего обеспечить эффективное взаимодействие между военным руководством и военнослужащими, а также провести реформу территориальных центров комплектования.

Отдельно Зеленский акцентировал внимание на необходимости изменить подходы к мобилизации. По его словам, одной из главных задач будущего руководителя Минобороны должно стать искоренение случаев так называемой "бусификации".

"Я считаю, что для Клименко искоренение позорных "бусификационных" моментов может стать сильной стороной", — добавил президент.

Напомним, действие режима военного положения и всеобщей мобилизации продлили еще на 90 суток. Таким образом , они продлятся до 05:30 31 октября 2026 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Причем более 90% действующих отсрочек могут быть продлены сами по себе, без каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

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