ЕС запретит въезд мужчинам из Украины? Что изменят для беженцев новые правила

Европейский Союз (ЕС) намерен продлить режим временной защиты для украинских беженцев до марта 2028 года, но ограничить предоставление убежища военнообязанным украинцам. Впрочем, это не означает, что им будет запрещен въезд в ЕС или что статус могут лишиться те украинцы, которые уже въехали в Европу.

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Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик. По его словам, на практике изменения затронут лишь небольшую группу людей, сообщает"Польское радио".

Пересечение границы и регистрация въезда

Введение новых ограничений, которые накануне одобрили послы стран ЕС, не означает, что мужчинам призывного возраста закроют въезд в Польшу – они и в дальнейшем смогут пересекать границу, однако польские пограничники будут официально регистрировать каждый такой случай, говорит Дущик. В то же время эти граждане теряют право претендовать на международную защиту.

"С формальной точки зрения это два разных вопроса. Во-первых, лицо, подлежащее мобилизации в Украине, конечно, сможет въехать в Польшу, но не будет иметь права обратиться за международной защитой. Во-вторых, польская пограничная служба при пересечении границы такими лицами будет фиксировать этот факт – либо путем проставления штампа, либо путем выдачи соответствующего подтверждения", – объясняет польский вице-министр.

Кого коснутся изменения

Дущик подчеркнул, что новые правила коснутся только тех граждан, которые ранее никогда не оформляли статус беженца в странах Евросоюза. Для украинцев, которые уже находятся в ЕС под временной защитой, ничего не изменится. Более того, если человек ранее имел защиту в Польше, выехал и лишился её, при возвращении статус восстановится автоматически.

На практике нововведения коснутся очень ограниченного числа людей. Главный фильтр для выезда военнообязанных мужчин работает на стороне Украины, которая самостоятельно контролирует этот процесс и не выпускает граждан без законных оснований.

"Давайте помнить, что таких лиц, которые сейчас выезжают из Украины – если речь идет, например, о мужчинах призывного возраста, – немного, поскольку Украина запрещает им выезд. Они должны иметь специальные справки, чтобы иметь возможность покинуть страну. И это не Польша контролирует приток таких лиц, а Украина – отказывая им в выезде из Украины", – напомнил польский чиновник.

Как будут действовать правила на практике

Чтобы получить временную защиту в Польше, военнообязанные украинцы (в том числе и некоторые женщины) должны будут предоставить документ, подтверждающий, что они не подлежат мобилизации .

. Тем, кто не предоставит такой документ, оформить временную защиту не удастся .

. Попытки обойти это правило путем подачи заявления на международную защиту (то есть через официальный статус беженца) также будут заблокированы.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что Европейский Союз должен разработать финансовую программу поддержки для украинских беженцев с временной защитой, выделяя им средства на приобретение жилья в Украине. Возвращение украинцев домой, по мнению Лубинеца, стимулировала бы сумма не менее 10–12 тысяч евро.

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