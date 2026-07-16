Более 90% отсрочек вновь продлеваются автоматически – Минобороны

В Украине началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. При этом более 90 % действующих отсрочек могут быть продлены автоматически, без каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

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Это означает "понятный и прозрачный процесс без повторных заявлений и лишних обращений", отметили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что именно сейчас происходит с военно-учетными документами.

"Если основание остается в силе и подтверждается в государственных реестрах, срок отсрочки обновится автоматически. Отсрочку продлевают до окончания срока проведения мобилизации, определенного указом президента Украины, но не дольше, чем сохраняется законное основание для отсрочки", – подчеркнули в Минобороны.

Автоматическое продление работает независимо от того, как человек оформил отсрочку – через приложение "Резерв+" или через ЦНАП. Однако само"приложение не продлевает отсрочку, оно лишь показывает актуальную информацию из государственного реестра", пояснили в ведомстве.

Кому автоматически продлят отсрочку

Общие данные в государственных реестрах автоматически проверяются для 22 категорий граждан Украины. Это:

Люди с инвалидностью.

Временно негодные к военной службе.

Родители троих и более детей.

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи.

Опекуны человека, признанного недееспособным.

Люди, у которых супруга или супруг имеет инвалидность I или II группы.

Люди, у которых супруга или супруг имеет инвалидность III группы.

Люди, у которых отец, мать или кто-либо из родителей супруги или супруга имеет инвалидность I или II группы.

Люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.

Женщины и мужчины военнослужащих, имеющие ребенка.

Студенты и аспиранты.

Работники учреждений высшего и профессионального образования.

Учителя учреждений общего среднего образования.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в условиях военного положения.

Родственники Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства.

Люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Военнослужащие, освобожденные из плена.

Люди, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Если в государственных реестрах имеется достаточно актуальной информации, отсрочка продлевается.

Что именно происходит

Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, чтобы выяснить, сохраняется ли основание для отсрочки. Если все в порядке, срок отсрочки будет продлен.

Пользователи "Резерв+" получат уведомление, а актуальную дату можно будет увидеть в расширенных данных электронного военно-учетного документа.

В документе может быть указана не конкретная дата, а формулировка "до завершения мобилизации". Это означает, что отсрочка действует до конца текущего срока мобилизации. Если мобилизацию продлят и основание для отсрочки останется в силе, её срок обновится автоматически.

Точную дату можно проверить в расширенных данных в приложении "Резерв+".

Почему не все отсрочки продлеваются автоматически

"Иногда государственные реестры не содержат всей информации, необходимой для подтверждения основания", – объясняют в Минобороны.

Чаще всего это касается:

людей, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы;

людей, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи;

родителей троих и более детей;

родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет.

"Но это не означает, что человек лишился права на отсрочку. Чаще всего достаточно обновить данные в государственных реестрах, на основании которых проверяется наличие основания", – добавляют в ведомстве.

Что нужно проверить

Чтобы отсрочка продлилась автоматически, данные в государственных реестрах должны быть актуальными и внесены без ошибок.

В частности, важно, чтобы:

сведения о семье были правильно внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

в акте о рождении был указан налоговый номер отца или матери с инвалидностью;

актуальные сведения об инвалидности были в реестрах Пенсионного фонда Украины или Единой информационной системе социальной сферы;

ФИО, дата рождения и налоговый номер были указаны правильно;

у родителей троих и более детей не было задолженности по уплате алиментов или она не превышала сумму выплат за три месяца.

Что делать, если отсрочку не продлили

Если автоматическое продление не произошло, необходимо подать документы в любой удобный ЦНАП.

Заявления на оформление или продление отсрочки граждане больше не подают в ТЦК и СП.

Автоматически могут продлеваться отсрочки для 22 категорий. В то же время оформить новую отсрочку непосредственно в "Резерв+" сейчас могут 11 категорий. Это:

люди с инвалидностью;

временно негодные к военной службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы;

люди, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы;

жены и мужья военнослужащих, имеющие ребенка;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники учреждений высшего и профессионального образования.

Перечень отсрочек, которые можно оформить онлайн, будет продолжать расширяться по мере налаживания обмена данными, обещают в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луцке сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки мобилизовали мужчину, который был снят с учета по состоянию здоровья еще в 2015 году. Его направили на военно-медицинскую комиссию, где признали годным к службе, после чего направили в воинскую часть. Мужчина обратился в суд, и судьи признали противоправными действия сотрудников ТЦК и обязали воинскую часть немедленно исключить его из списков личного состава.

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