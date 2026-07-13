В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский назвал новые сроки

В Украине продлили действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию. Соответствующие законопроекты были внесены 13 июля в Верховную Раду Украины президентом Владимиром Зеленским.

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Глава государства представил два документа: законопроект № 15401 об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" и № 15402 об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Их опубликовали на сайте парламента.

Согласно им, военное положение и всеобщая мобилизация будут продлены еще на 90 суток. Таким образом , они продлятся до 05:30 31 октября 2026 года.

Это уже 20-е голосование по вопросу продления военного положения и мобилизации за время полномасштабной войны. Согласно предыдущему решению, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине действуют до 2 августа. А продление военного положения еще на два месяца означает, что ни в сентябре, ни в октябре никаких выборов в Украине не будет.

Напомним, в прошлый раз Зеленский предлагал Раде продлить военное положение и мобилизацию в апреле. Депутаты поддержали инициативу главы государства, и уже 28 апреля президент подписал соответствующие законы.

Также OBOZ.UA сообщал, что президент анонсировал обновление Кабинета министров и предложил премьер-министру Юлии Свириденко перейти с должности премьер-министра на новое важное направление работы с ключевым партнером Украины. Формально Свириденко пока остается главой правительства, а кадровые замены еще предстоит провести с участием парламента. В частности, после того как она покинет пост, будет обновлено все правительство.

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