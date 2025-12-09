В Одесской области мужчина отказался стать на воинский учет и поплатился: какое решение принял суд

В Одесской области мужчина призывного возраста отказался стать на воинский учет. Ранее он получил повестку, однако не явился в ТЦК и не согласился пройти медицинскую комиссию.

Суд признал военнообязанного виновным и назначил ему штраф в размере 5100 гривен. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра досудебного расследования.

Детали дела

Ананьевский районный суд Одесской области признал виновным местного жителя, который дважды проигнорировал требование стать на воинский учет после официального предупреждения.

По материалам следствия, 4 ноября 2025 года в местном ТЦК мужчине вручили повестку и обязали на следующий день явиться для уточнения учетных данных и прохождения медкомиссии. Факт получения документов работники центра зафиксировали на видео, а мужчина подписался под предупреждением и признал, что ознакомлен с возможными последствиями неявки.

Ему также предложили пройти медицинский осмотр сразу, но он отказался. 6 ноября работники ТЦК повторно пришли по его адресу для вручения повестки, однако мужчина снова отказался ее принимать.

Как наказали жителя Одесской области

Во время судебного заседания мужчина признал вину. Судья назначил ему штраф в размере 5100 гривен. Если штраф не будет уплачен, наказание может быть заменено другими мерами, в частности общественными или исправительными работами, а при определенных обстоятельствах – даже лишением свободы.

Напомним, в Пирятине Полтавской области мужчина купил фейковую справку об инвалидности с целью уклонения от мобилизации. За подделку он заплатил 17 тысяч гривен. Теперь гражданину придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Как писал OBOZ.UA, в Черкассах мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. После прохождения ВВК он не явился в ТЦК, объяснив свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

