На Полтавщине мужчина купил справку об инвалидности, чтобы избежать мобилизации, и поплатился: чем все закончилось

В Пирятине, что на Полтавщине, мужчина купил "липовую" справку об инвалидности с целью уклонения от мобилизации. Стоимость фейкового документа составляла 3 тысячи гривен.

За такой поступок суд назначил гражданину наказание в виде штрафа на сумму 17 тысяч гривен. Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Детали дела

Отмечается, что в феврале 2024 года мужчина в Telegram переписывался с лицом, которое пообещало помочь ему получить справку экспертной комиссии, необходимую для оформления отсрочки от мобилизации. За услугу требовали 3 тысячи гривен.

Обвиняемый согласился и прислал копии своего паспорта и идентификационного кода. Справку об установлении II группы инвалидности он получил через таксиста, который доставил документ в Пирятин.

Во время судебного разбирательства житель Пирятина полностью признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что на тот момент имел отсрочку от мобилизации из-за вступления в ноябре 2023 года в учебное заведение. Поскольку обучение является временным, мужчина нашел объявление о возможности приобрести справку.

В Пенсионный фонд для оформления пенсии по этой справке он не обращался. После получения документа, в июне 2024 года, он подал его вместе с заявлением для рассмотрения вопроса об отсрочке от мобилизации.

Суд признал гражданина виновным по ч. 4 ст. 358 УК Украины ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов") и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

