Заявил, что был пьян: в Черкассах мужчина не явился в ТЦК и получил приговор суда

В Черкассах мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. После прохождения ВВК он не явился в ТЦК, объяснив свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор был вынесен 12 августа 2025 года, информация о нем опубликована в Реестре судебных решений. Дело рассматривал Сосновский районный суд Черкасс.

Детали дела

Согласно материалам производства, еще в мае 2024 года житель Черкасс прошел ВВК и был признан годным к военной службе.

После прохождения военно-врачебной мужчина должен был явиться в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако не сделал этого.

В суде он объяснил свой поступок тем, что "запил, был в пьяном виде".

На стадии завершения судебного разбирательства и в судебных прениях мужчина признал вину в предъявленном ему обвинении.

Он сказал, что обращался в ТЦК по поводу мобилизации, однако ему сказали приходить после рассмотрения судебного дела.

Согласно материалам дело, в течение последних двух месяцев мужчина продолжает злоупотреблять алкоголем.

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва).

Приговором суда ему присуждено три года лишения свободы.

Приговор еще может быть обжалован в апелляционном суде в течение тридцати дней с момента его провозглашения.

