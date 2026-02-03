Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн: кого это касается

В Украине 90% оформленных отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически, без заявлений, справок и посещения учреждений. Обновление происходит онлайн после проверки данных в государственных реестрах.

В Министерстве обороны Украины сообщили о расширении механизма автоматического продления от срочек от мобилизации. По обновленным правилам, в девяти из десяти случаев отсрочка продлевается без участия человека. Основания проверяются через государственные реестры, а подтверждение отображается в приложении Резерв+.

"Теперь в 90% случаев все происходит без участия человека: основания проверяются автоматически через государственные реестры, отсрочка продлевается без заявлений и справок, а подтверждение отображается в Резерв+. В остальных случаях заявления подаются через ЦПАУ. Таким образом очереди в ТЦК по вопросам отсрочек убраны полностью", – отметили в Минобороны.

Пользователям Резерв+, для которых отсрочки продолжаются автоматически, поступает сообщение о запланированном обновлении, а после проверки данных – подтверждение о продлении отсрочки. Отсутствие таких уведомлений свидетельствует о недостатке или неактуальности информации в государственных реестрах. В таких случаях гражданам необходимо обратиться с документами в ЦНАП.

До 2 февраля включительно состоялось очередное автопродление, которое касалось отсрочек, оформленных как через Резерв+, так и через ЦПАУ. На этот раз к механизму добавили еще семь новых категорий. Среди них:

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;

граждане, ухаживающие за тяжелобольными членами семьи;

опекуны недееспособных людей;

люди, имеющие мужа или жену с инвалидностью III группы;

лица, ухаживающие за родственниками с инвалидностью 2 или 3 степени родства,

одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

учителя школ.

Кроме упомянутых выше категорий, автопродление распространяется и на людей с инвалидностью, временно непригодных к службе, родителей детей с инвалидностью, многодетных родителей, студентов и аспирантов, работников высшего и профессионального образования, родственников погибших или пропавших без вести во время боевых действий, а также военных, освобожденных из плена.

Напомним, в феврале 2026 года отдельные категории мужчин могут остаться без права на отсрочку от мобилизации из-за завершения срока действия документов или потери законных оснований. Также с 1 февраля меняются правила бронирования работников на предприятиях.

Также OBOZ.UA сообщал, в Украине определили порядок оформления отсрочки от мобилизации на 2026 год. Граждане могут подать заявление онлайн через приложение "Резерв+", в ЦПАУ или на сайте Минобороны, добавив необходимые документы.

