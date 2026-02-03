Потепление принесет новые проблемы: синоптики сказали, в каких регионах Украины в среду ожидается гололедица

В Украине в среду, 4 февраля, синоптики прогнозируют осложнение погодных условий в ряде регионов из-за голо леда и гололедицы. Больше всего рисков ожидается на западе страны, а также на отдельных участках дорог по всей территории. Облачная погода с прояснениями сохранится почти по всей Украине.

Об этом говорится в официальном прогнозе погоды на среду. По данным Укргидрометцентра, прогноз на 4 февраля предусматривает сложные погодные условия для движения транспорта. В отдельных областях возможны осадки, а температурные показатели будут оставаться низкими, особенно в ночные часы.

В сообщении синоптиков отмечаются риски, связанные с гололедом и гололедицей, а также обнародовано предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В частности, указано: 4 февраля во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается гололед и скользкие дороги, уровень опасности – желтый. Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и повысить аварийность.

Предупреждение синоптиков

Самая сложная ситуация прогнозируется в западных областях, где осадки будут сочетаться с колебанием температуры. На Прикарпатье ожидается гололед, а на дорогах местами образуется гололедица. В северо-восточных регионах в ночные и утренние часы возможен туман, что также может повлиять на видимость.

Ветер по стране будет юго-восточный, со скоростью 7–12 м в секунду. Такие условия, вместе с низкими температурами, создают дополнительные риски для участников дорожного движения.

Температурные контрасты

В западных, Винницкой и Житомирской областях прогнозируют небольшой снег, на Закарпатье и Прикарпатье – с дождем. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. На Прикарпатье будет фиксироваться гололед, а на дорогах страны местами будет сохраняться гололедица.

Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов мороза, в Житомирской, Киевской и Черкасской областях – от 16 до 21 градуса мороза. В северо-восточных и восточных областях ночью ожидается 22–27 градусов мороза, днем – 10–15 градусов ниже нуля.

На Прикарпатье и в Крыму ночью прогнозируют 6–11 градусов мороза, днем – от 0 до 5 градусов мороза. На Закарпатье ночью около 0 градусов, днем воздух прогреется до 1–6 градусов тепла.

В Киеве без осадков

Отдельный прогноз синоптики предоставили для Киевской области и столицы. В регионе 4 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков, однако на дорогах местами ожидается гололедица.

Температура по области ночью составит 16–21 градус мороза, днем – 5–10 градусов мороза. В Киеве ночью прогнозируют 16–18 градусов мороза, днем – 8–10 градусов ниже нуля.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

